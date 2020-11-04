The Witcher 3 Xbox Series X'te inanılmaz bir yükleme hızına sahip

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Xbox Series X'in çıkışına sadece günler kaldı ve yayıncı, basın gibi yerlere inceleme ürünleri çoktan gitti. İnsanlar da hemen ilk testlere başladı. Şu an için özel olarak yeni nesil oyunu piyasada olmadığı için insanlar geriye uyumluluk sayesinde eski oyunları deniyor.

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Ayrıca Bkz. "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı"

Geçtiğimiz gün yayınlanan videoda ise "rubhen925" isimli bir YouTube kanalı, The Witcher 3: Wild Hunt için Xbox Series X üzerinden oynanan yeni bir seri başlatmış. 1 saat 55 dakikalık videonun en öne çıkan noktası ise oyunun yükleme süreleri. The Witcher 3, özellikle konsollarda uzun yükleme sürelerine sahipti ancak aşağıda izleyebileceğiniz videoda da görebileceğiniz gibi yükleme süresi neredeyse yok. Videoyu eğer 1:14:13'e alırsanız, "Fast Travel" kullanıldığında yükleme süresinin hiç olmadığını fark edebilirsiniz.

The Witcher 3'ün, bu videodaki konsolda geriye uyumluluk sayesinde çalıştığını hatırlatalım. The Witcher 3'ün yeni nesil konsollar için geliştirilmiş versiyonu 2021'de çıkacak. Xbox Series X ise 8299 TL'lik fiyatı ile 10 Kasım'da çıkacak.

https://www.vg247.com/2020/11/03/witcher-3-xbox-series-x/

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