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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher 3 Xbox Series X'te inanılmaz bir yükleme hızına sahip

    Microsoft'un yeni nesil konsolu gitmesi gereken yerlere gitti ve insanlar ilk testleri yapmaya başladı. Bir YouTube kanalı da The Witcher 3 için, Xbox Series X'te yeni bir seriye başladı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Witcher 3 Xbox Series X'te inanılmaz bir yükleme hızına sahip
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    Xbox Series X'in çıkışına sadece günler kaldı ve yayıncı, basın gibi yerlere inceleme ürünleri çoktan gitti. İnsanlar da hemen ilk testlere başladı. Şu an için özel olarak yeni nesil oyunu piyasada olmadığı için insanlar geriye uyumluluk sayesinde eski oyunları deniyor.

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    Ayrıca Bkz. "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı"

    Geçtiğimiz gün yayınlanan videoda ise "rubhen925" isimli bir YouTube kanalı, The Witcher 3: Wild Hunt için Xbox Series X üzerinden oynanan yeni bir seri başlatmış. 1 saat 55 dakikalık videonun en öne çıkan noktası ise oyunun yükleme süreleri. The Witcher 3, özellikle konsollarda uzun yükleme sürelerine sahipti ancak aşağıda izleyebileceğiniz videoda da görebileceğiniz gibi yükleme süresi neredeyse yok. Videoyu eğer 1:14:13'e alırsanız, "Fast Travel" kullanıldığında yükleme süresinin hiç olmadığını fark edebilirsiniz.

    The Witcher 3'ün, bu videodaki konsolda geriye uyumluluk sayesinde çalıştığını hatırlatalım. The Witcher 3'ün yeni nesil konsollar için geliştirilmiş versiyonu 2021'de çıkacak. Xbox Series X ise 8299 TL'lik fiyatı ile 10 Kasım'da çıkacak.



    https://www.vg247.com/2020/11/03/witcher-3-xbox-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil güncellemesi güzel olursa daha çok oynarım.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Esas next gen update'i nasıl olacak onu merak ediyorum. Acaba 4k modlar gibi basit mi olacak, yoksa çok daha iyisi mi olacak. Zaten Muhteşem ötesi bir oyun. Keşke Yeni nesil konsolum olsa da bu oyunu bir kere daha zevkle bitirsem. ( 6 kere bitirdiğim yetmemiş gibi :D )
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ssd ye yükledim, bu kadar hızlı olmasa da gayet hızlı geçişler, yüklemeler.
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    V.avci (Volkan Avcı) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten uzun değil ki
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    general4242 (Salim Baş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanki uzun yukleme süreleri var da witcher 3 un.
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    shadymarsh (Halim Samet) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu tarz oyunlara değil de yeni nesil oyunlara ve neslin sonlarında çıkmış oyunlara bakmak lazım (Rdr 2 gibi). Mesela Gta 5 videosu gordum yaklaşık 3-5 saniye sürüyor yükleme ekranı iyi hoş güzel ama 2013 oyunu yani.
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    Xit 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Müsade ette olsun artık
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