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Tam Boyutta Gör Treyarch tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak ve Call of Duty serisinin en beklenen yapımlarından biri olmayı başarmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış fragmanı paylaşıldı.

Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Kaçıranlar için Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından piyasaya sürülecek ilk ana Call of Duty oyunu olan Black Ops 6, soğuk Savaş'ın sona erdiği bir dönemde geçecek. Ayrıca Black Ops 6'da diyalog seçimleriniz de önemli olacak. Hikaye oyunca bir yol seçmeniz istenecek bu da nihayetinde hikayenin sonunu etkileyecek. Multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek.

Paylaşılan listeye göre Black Ops 6 için kullanıcıların minimum 8GB RAM, AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemci ve AMD Radeon RX 470 Arc A580 veya GeForce GTX 960 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 12GB RAM, AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K işlemci ve Intel Arc A770, AMD RX 6600XT veya GeForce RTX 3060 / GTX 1080 Ti ekran kartı yer alıyor.

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Black Ops 6 için listelenen minimum gereksinimler büyük ihtimalle düşük veya orta ayarlarda 30 FPS değerini hedefliyor. Önerilen gereksinimler ise, yüksek ayar ve 60 FPS için geçerli olacak.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, Intel Arc A580

AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, Intel Arc A580 Video Belleği : 2GB

: 2GB İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD

Başlangıçta 102 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770

AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770 Video Belleği : 8GB

: 8GB İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD

Başlangıçta 102 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

4K Ultra Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070

AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 Video Belleği : 10GB

: 10GB İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-8700K RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD

Başlangıçta 102 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Call of Duty: Black Ops 6 ne zaman çıkıyor?

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de PC, Xbox ve Playstation platformlarında yayınlanacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceğini belirtelim.

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Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı