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    Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    25 Ekim'de PC, konsol ve Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak Call of Duty: Black Ops 6 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte sistem gereksinimleri ve daha fazlası...
    Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Treyarch tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak ve Call of Duty serisinin en beklenen yapımlarından biri olmayı başarmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış fragmanı paylaşıldı. 

    Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Kaçıranlar için Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından piyasaya sürülecek ilk ana Call of Duty oyunu olan Black Ops 6, soğuk Savaş'ın sona erdiği bir dönemde geçecek. Ayrıca Black Ops 6'da diyalog seçimleriniz de önemli olacak. Hikaye oyunca bir yol seçmeniz istenecek bu da nihayetinde hikayenin sonunu etkileyecek. Multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek.

    Paylaşılan listeye göre Black Ops 6 için kullanıcıların minimum 8GB RAM, AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemci ve AMD Radeon RX 470 Arc A580 veya GeForce GTX 960 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 12GB RAM, AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K işlemci ve Intel Arc A770, AMD RX 6600XT veya GeForce RTX 3060 / GTX 1080 Ti ekran kartı yer alıyor. 

    Black Ops 6 için listelenen minimum gereksinimler büyük ihtimalle düşük veya orta ayarlarda 30 FPS değerini hedefliyor. Önerilen gereksinimler ise, yüksek ayar ve 60 FPS için geçerli olacak. 

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, Intel Arc A580
    • Video Belleği: 2GB
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600
    • RAM: 8 GB
    • Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770
    • Video Belleği: 8GB
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K
    • RAM: 12 GB
    • Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

    4K Ultra Sistem Gereksinimleri

    • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070
    • Video Belleği: 10GB
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-8700K
    • RAM: 16 GB
    • Depolama Alanı: Başlangıçta 102 GB SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

    Call of Duty: Black Ops 6 ne zaman çıkıyor?

    Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim’de PC, Xbox ve Playstation platformlarında yayınlanacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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