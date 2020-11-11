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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük

    Her yıl düzenli olarak yayınlanan iki popüler serinin yeni nesil konsollarda talep ettiği boş depolama alanı bir hayli büyük. Özellikle Xbox Series S kullanıcıları büyük zorluk çekecek.
    23 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük
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    Yeni nesil konsollardan ilki Xbox Series çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation 5 de birkaç gün sonra çıkışını gerçekleştirecek. Yeni nesilde elbette birçok yenilik olacak hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Olumsuz olarak akla gelen ilk örneklerden biri de oyunların boyutunun artması.

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    Yeni nesil konsolların en azından ilk birkaç ayında depolama alanı olarak sorun yaşanılacağı tahmin ediliyordu. Özellikle Xbox Series S sahipleri bu konuda daha çok sıkıntı çekecek çünkü sadece 364GB kullanılabilir depolama alanına sahip konsol. PlayStation 5'inki her ne kadar daha yüksek olsa da oyuncular o tarafta da biraz tepkili. 

    Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük
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    Her yıl düzenli olarak çıkan iki popüler serinin yeni oyunları, yani Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21; oyuncuların şikayetçi olduğu konunun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Son birkaç saatte Reddit, Gamespot, VG247 ve birkaç farklı sitenin daha yazdığına göre Call of Duty: Black Ops Cold War, Xbox Series X ve S konsolunda oyunu her şeyiyle yüklemek istiyorsanız 187.9GB boş alan yaratmanız gerekiyor. Oyunun bazı özelliklerinden kısmak isterseniz yaklaşık 50GB tasarruf edebilirsiniz. Elbette bu alan şimdilik talep edilen alan, ilerleyen süreçte gelecek güncellemeler ile bu sayı çok daha fazla artabilir de azalabilir de.

    Ayrıca bir diğer depolama konusunda çıakrtacak oyun da NBA 2K21. PlayStation 5'inize NBA 2K21 yüklemek istiyorsanız 150GB boş alan yaratmanız gerekiyor. Xbox Series tarafında da 101 GB'lık bir alan işinizi görüyor. PlayStation 5 sahipleri için ekstra bir kötü durum daha var. Geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi PlayStation 5'te depolama için harici SSD kullanamayacaksınız.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    36 dakika önce
    gun

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    53 dakika önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun firmalarının bundan sonra daha farklı sıkıştırma teknolojileri üzerinde çalışması lazım özellikle ortak oyunlar böyle olursa değil 1 TB SSD 2 TB bile yetmez ve önemli sorunlardan biride oyunlardan çıktıktan sonra yıldıran güncelleme boyutları ve sürekli gelmeleri 50 gb oyun 3 ay sonra bir bakıyorsun 100 gb olmuş çok saçma. Yeni nesil deyip sadece oyun yükleme sürelerini kısaltma ve ray tracing saçmalığı bu işler olmuyormuş burada bunu anlıyoruz ayrıca sanki SSD olayı sanki önceki konsollarda uygulanamıyordu bu kadar abartıyorlar SSD'yi tabii ki bu hızlarda değildi ama ilk defa konsollara ssd konuyormuş sadece reklamdan ibaret düşmemek lazım bunlara
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