Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük

Yeni nesil konsollardan ilki Xbox Series çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation 5 de birkaç gün sonra çıkışını gerçekleştirecek. Yeni nesilde elbette birçok yenilik olacak hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Olumsuz olarak akla gelen ilk örneklerden biri de oyunların boyutunun artması.

Yeni nesil konsolların en azından ilk birkaç ayında depolama alanı olarak sorun yaşanılacağı tahmin ediliyordu. Özellikle Xbox Series S sahipleri bu konuda daha çok sıkıntı çekecek çünkü sadece 364GB kullanılabilir depolama alanına sahip konsol. PlayStation 5'inki her ne kadar daha yüksek olsa da oyuncular o tarafta da biraz tepkili.

Her yıl düzenli olarak çıkan iki popüler serinin yeni oyunları, yani Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21; oyuncuların şikayetçi olduğu konunun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Son birkaç saatte Reddit, Gamespot, VG247 ve birkaç farklı sitenin daha yazdığına göre Call of Duty: Black Ops Cold War, Xbox Series X ve S konsolunda oyunu her şeyiyle yüklemek istiyorsanız 187.9GB boş alan yaratmanız gerekiyor. Oyunun bazı özelliklerinden kısmak isterseniz yaklaşık 50GB tasarruf edebilirsiniz. Elbette bu alan şimdilik talep edilen alan, ilerleyen süreçte gelecek güncellemeler ile bu sayı çok daha fazla artabilir de azalabilir de.

Ayrıca bir diğer depolama konusunda çıakrtacak oyun da NBA 2K21. PlayStation 5'inize NBA 2K21 yüklemek istiyorsanız 150GB boş alan yaratmanız gerekiyor. Xbox Series tarafında da 101 GB'lık bir alan işinizi görüyor. PlayStation 5 sahipleri için ekstra bir kötü durum daha var. Geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi PlayStation 5'te depolama için harici SSD kullanamayacaksınız.

