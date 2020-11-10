PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş

Xbox Series X ve Xbox Series S bugünden itibaren piyasaya sürülmüş durumda. PlayStation 5 ise 12 Kasım'da Amerika'da, 19 Kasım'da da geriye kalan ülkelerde çıkışını gerçekleştirecek. Ön sipariş verenler veya yeni sipariş verenler de evlerinde yeni konsolunun yerini çoktan hazırladı veya hazırlıyor.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı
Ayrıca Bkz. "PS5'in oyunlarından Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve Ratchet & Clank'in çıkış aralığı açıklandı"
Yeni nesil konsolların tanıtıldığı günden bu yana oyuncular konsolların tasarımı hakında bol bol konuştu. Her iki konsolun tasarımı da geyet güzel ancak Xbox Series X biraz daha güçlü, PlayStation 5 ise daha zarif duran bir tasarıma sahip. Her iki konsol da farklı bir tasarım tarzına sahip kısaca.
PlayStation 5'in tasarımı her ne kadar zarif dursa da boyutu ve ağırlığı bir hayli fazla. PlayStation 5 tam 39 cm uzunluğa ve 10.4 cm genişliğe sahip. Yaklaşık olarak da 5 kg. Yayınlanan videolara veya fotoğraflara baktıysanız da ortalama bir televizyonun önüne dikey olarak konulduğu zaman ekranı tamamen kapattığını görebilirsiniz.
Bu tasarımın bizere büyük gelmesine rağmen PlaySatiton 5'in tasarımcısı Yujin Morisawa, ilk başta çizmiş olduğu tasarımlarda PlayStation 5'i daha büyük olarak tasarlamış. PlayStation 5'in daha büyük olmasını isteyen Yujin Morisawa, mühendislerden gelen istek üzerine tasarımı küçültmek zorunda kalmış. PlayStation 5'in ortalama nasıl bir boyuta sahip olduğunu aşağıdaki Twitter paylaşımından görebilirsiniz.
https://kotaku.com/ps5-designer-originally-wanted-it-to-be-even-bigger-1845625681 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Xbox gibi küçük yapsalardı ne olurdu sanki.
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