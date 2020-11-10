PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş

Tam Boyutta Gör

Xbox Series X ve Xbox Series S bugünden itibaren piyasaya sürülmüş durumda. PlayStation 5 ise 12 Kasım'da Amerika'da, 19 Kasım'da da geriye kalan ülkelerde çıkışını gerçekleştirecek. Ön sipariş verenler veya yeni sipariş verenler de evlerinde yeni konsolunun yerini çoktan hazırladı veya hazırlıyor.

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Yeni nesil konsolların tanıtıldığı günden bu yana oyuncular konsolların tasarımı hakında bol bol konuştu. Her iki konsolun tasarımı da geyet güzel ancak Xbox Series X biraz daha güçlü, PlayStation 5 ise daha zarif duran bir tasarıma sahip. Her iki konsol da farklı bir tasarım tarzına sahip kısaca.

PlayStation 5'in tasarımı her ne kadar zarif dursa da boyutu ve ağırlığı bir hayli fazla. PlayStation 5 tam 39 cm uzunluğa ve 10.4 cm genişliğe sahip. Yaklaşık olarak da 5 kg. Yayınlanan videolara veya fotoğraflara baktıysanız da ortalama bir televizyonun önüne dikey olarak konulduğu zaman ekranı tamamen kapattığını görebilirsiniz.

Bu tasarımın bizere büyük gelmesine rağmen PlaySatiton 5'in tasarımcısı Yujin Morisawa, ilk başta çizmiş olduğu tasarımlarda PlayStation 5'i daha büyük olarak tasarlamış. PlayStation 5'in daha büyük olmasını isteyen Yujin Morisawa, mühendislerden gelen istek üzerine tasarımı küçültmek zorunda kalmış. PlayStation 5'in ortalama nasıl bir boyuta sahip olduğunu aşağıdaki Twitter paylaşımından görebilirsiniz.

https://kotaku.com/ps5-designer-originally-wanted-it-to-be-even-bigger-1845625681

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