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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş

    Oyuncular için artık yeni nesil başladı ve bu nesilde tasarımı birbirinden güzel üç farklı yeni nesil konsol bulunuyor. PlayStation 5 de özellikle boyutu ile fiziksel anlamda biraz öne çıkıyor.
    1 gün
    4,3b
    3
    13
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    PS5 tasarımcısı ilk başta PS5'i daha büyük yapmak istemiş
    Tam Boyutta Gör

    Xbox Series X ve Xbox Series S bugünden itibaren piyasaya sürülmüş durumda. PlayStation 5 ise 12 Kasım'da Amerika'da, 19 Kasım'da da geriye kalan ülkelerde çıkışını gerçekleştirecek. Ön sipariş verenler veya yeni sipariş verenler de evlerinde yeni konsolunun yerini çoktan hazırladı veya hazırlıyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "PS5'in oyunlarından Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve Ratchet & Clank'in çıkış aralığı açıklandı"

    Yeni nesil konsolların tanıtıldığı günden bu yana oyuncular konsolların tasarımı hakında bol bol konuştu. Her iki konsolun tasarımı da geyet güzel ancak Xbox Series X biraz daha güçlü, PlayStation 5 ise daha zarif duran bir tasarıma sahip. Her iki konsol da farklı bir tasarım tarzına sahip kısaca. 

    PlayStation 5'in tasarımı her ne kadar zarif dursa da boyutu ve ağırlığı bir hayli fazla. PlayStation 5 tam 39 cm uzunluğa ve 10.4 cm genişliğe sahip. Yaklaşık olarak da 5 kg. Yayınlanan videolara veya fotoğraflara baktıysanız da ortalama bir televizyonun önüne dikey olarak konulduğu zaman ekranı tamamen kapattığını görebilirsiniz.

    Bu tasarımın bizere büyük gelmesine rağmen PlaySatiton 5'in tasarımcısı Yujin Morisawa, ilk başta çizmiş olduğu tasarımlarda PlayStation 5'i daha büyük olarak tasarlamış. PlayStation 5'in daha büyük olmasını isteyen Yujin Morisawa, mühendislerden gelen istek üzerine tasarımı küçültmek zorunda kalmış. PlayStation 5'in ortalama nasıl bir boyuta sahip olduğunu aşağıdaki Twitter paylaşımından görebilirsiniz.



    https://kotaku.com/ps5-designer-originally-wanted-it-to-be-even-bigger-1845625681 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsolun büyük olmasında sıkıntı olamaz nihayetinde sağa sola götürülecek bir obje değildir PC toplayanlar iyi bilir kasanın büyük olması içerdeki havanın iyi soğutma yapması için gerekli bir kıriterdir bence slim versiyonu çıkmayacak hatta pro versiyonu biraz daha büyük olabilir.
    Konsolun büyük olmasında sıkıntı olamaz nihayetinde sağa sola götürülecek bir obje değildir PC toplayanlar iyi bilir kasanın büyük olması içerdeki havanın iyi s...
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    J.Valjean (raskolnikov oblamov) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar büyük olursa o kadar tatmin edici olur
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    hoze78 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sorun büyük olması değil. PS5'in tasarımı bence rezalet. Öyle ki cihazı düz tutabilmek için bile ayrı bir aparata ihtiyacınız var. Önceki 3 nesilde Playstation tercih eden biri olarak söylüyorum bence Xbox'ın tasarımı çok daha güzel.
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    serafon 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O fan gürültüsü ile oynamaktansa büyük olsun da buna sıvı soğutma yapamıyorlar mıydı? Bir de soğutması iyi mi?
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    WhyNot? (Koray ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bile büyük. Peki bu kadar büyük, soğutma perfromansı ne alemde, bilgi var mı?
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan boyu değil işlevi
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    maşık (ahmet sever) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    bu lafı sanırım ilk defa büyük bir şey için kullanıyor insan oğlu.Bence kompleksli japonlar amaçlarına ulaştı
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    maximus8282 (maximus ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Boyutu değil işlevi önemli.



    Xbox gibi küçük yapsalardı ne olurdu sanki.
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    Jack Rabbit Slims 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla ben slim ya da proyu bekliyorum, daha büyük yapsa nereye sığdıracakmış acaba konsolu?
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    J.Valjean (raskolnikov oblamov) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar büyük olursa o kadar tatmin edici olur
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsolun büyük olmasında sıkıntı olamaz nihayetinde sağa sola götürülecek bir obje değildir PC toplayanlar iyi bilir kasanın büyük olması içerdeki havanın iyi soğutma yapması için gerekli bir kıriterdir bence slim versiyonu çıkmayacak hatta pro versiyonu biraz daha büyük olabilir.
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    sanalcoach 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    uçak tasarımcısıydı önceden sanırım kendisi :D
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    Source (Barış ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şuana kadar çıkmış en büyük konsol olacak sanırım
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4349 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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