Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Call of Duty, çıkan son üç oyunu ile bu yıl büyük bir başarıya imza attı. Call of Duty, 3 milyar dolar hasılat elde etti.
    2 hf.
    1b
    1
    7
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, her yıl düzenli olarak çıkan ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan Call of Duty büyük bir başarıya imza attı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı

    Ayrıca Bkz. "The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkacak"

    Call of Duty: Black Ops Cold War'un yayınlanmasının ardından Call of Duty markası son 12 ayda toplamda 3 milyar dolar hasılat elde etti. Bu elde edilen hasılatın içerisinde Call of Duty markasına ait tüm içeriklerin gelirlerinin toplamı bulunuyor. Yani özellikle Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone. Bu sayı geçen yıla göre %80 daha fazla.

    Diğer verilere baktığımızda bu yıl 200 milyondan fazla kişinin Call of Duty oynadığını ve satışların geçen seneye göre %40 arttığını görüyoruz. Kasım ayında hem konsollarda hem de PC'deki oyuncu sayısı, yılın en yüksek oyuncu sayısına ulaşılan ayı olmuş. Aynı zamanda kasım ayındaki oyuncu sayısı da geçtiğimiz yılların kasım aylarına göre daha fazlaymış.

    Call of Duty markası özellikle Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Modern Warfare ile seriyi eskiden bu yana takip edenlerin gönlünü kazandı hem de Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Mobile ile çevrimiçi odaklı oyun arayanlara hitap etmeyi başardı. 



    https://www.vg247.com/2020/12/04/call-of-duty-has-made-3-billion-in-12-months/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    fehmialper (F Alper Demir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    COD’un artık yapması gereken; her sene oyun çıkarma zorunluluğundan çıkıp, hikayesi yine bu şekilde güzel ama UZUN campaign modunu hayata geçirmesi. Şöyle 3,4 senede bi oyun çıkarın ama hikayesi uzun oyun çıkarın be kardeşim. Bizim nesil hikayeci nesil, bizi de görün artık!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ageofempiresköylüsü 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Battle pass sistemi iyi kazandırdı bunlara



    Bide artik her yıl yeni oyun çıkarmak yerine battlefield gibi 2-3 senede çıkarmaya başlasalar daha iyi olcak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VITO SCALETTA 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yatıp kalkıp warzone’ye dua etsinler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kıytırık bir oyunla Türkiye ekonomisine kafa tutuyor ve her yıl dolar artıyor. Amerikalılar doğuştan şanslı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu paraların çoğu hissedarlara gidiyor. Şirketin yaptığı en büyük hata borsaya açılmak oldu o yüzden bu paraların çoğunu kullanamayacak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir oyun yapacan ve 3 milyar dolar hasılat yapacak bravo. yanlız artık oyun motorunu yenilemeleri gerek, hep aynı muhabbet.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı 2 hf. Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor 2 hf. Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı 2 hf. Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor 2 hf. Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu 2 hf. Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir 2 hf. Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle 2 hf. Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım 2 hf. Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz 2 hf. Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor 2 hf. Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı 2 hf. Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri 2 hf. Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba 2 hf. Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti Sonraki MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı 2 hf. Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor 2 hf. Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk 2 hf. Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var 2 hf. Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu 2 hf. Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi 2 hf. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Instagram Ve Facebook Messenger’da Birleşti 2 hf. Ewan McGregor'lu Star Wars: Kenobi dizisinin çekimleri başlıyor 2 hf. Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac 2 hf. Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek 2 hf. Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi 2 hf. Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek 2 hf. Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı 2 hf. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor? 2 hf. Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben 2 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Aralık 2020 2 hf. Ryanair, yeniden uçuş izni alan Boeing 737 Max’ten yüklü miktarda sipariş verdi 2 hf. ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash 2 hf. Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız