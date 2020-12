Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, her yıl düzenli olarak çıkan ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan Call of Duty büyük bir başarıya imza attı.

Call of Duty: Black Ops Cold War'un yayınlanmasının ardından Call of Duty markası son 12 ayda toplamda 3 milyar dolar hasılat elde etti. Bu elde edilen hasılatın içerisinde Call of Duty markasına ait tüm içeriklerin gelirlerinin toplamı bulunuyor. Yani özellikle Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone. Bu sayı geçen yıla göre %80 daha fazla.

Diğer verilere baktığımızda bu yıl 200 milyondan fazla kişinin Call of Duty oynadığını ve satışların geçen seneye göre %40 arttığını görüyoruz. Kasım ayında hem konsollarda hem de PC'deki oyuncu sayısı, yılın en yüksek oyuncu sayısına ulaşılan ayı olmuş. Aynı zamanda kasım ayındaki oyuncu sayısı da geçtiğimiz yılların kasım aylarına göre daha fazlaymış.

Call of Duty markası özellikle Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Modern Warfare ile seriyi eskiden bu yana takip edenlerin gönlünü kazandı hem de Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Mobile ile çevrimiçi odaklı oyun arayanlara hitap etmeyi başardı.

