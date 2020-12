The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Daedalic Entertainment'ın yaptığı The Lord of the Rings: Gollum oyununun Steam sayfası açıldı. Steam sayfasının açılması ile birlikte de oyunun dil desteğine dair yeni bilgiler açığa çıkmış oldu.

The Lord of the Rings evreninde geçen ve popüler karakterlerden Gollum'u yönettiğimiz gizlilik macera oyunu The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte yayınlanacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunun ne yazık ki şu an için net bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak 2021 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanması bekleniyor. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi™ dünyasındaki büyüleyici karakterlerden biridir.

Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmıştır. Bölünmüş kişiliğinden dolayı Gollum kadar vahşi ve hain olabilirken, Sméagol kadar da arkadaş canlısı ve temkinli olabilir.

J.R.R. Tolkien'ın hikâyesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Yüzüklerin Efendisi™: Gollum™'da bu hikâyenin keyfine varacaksınız. Kara Kule'deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri'nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksın.

Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.

Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.

Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecek: Gollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar senin!

