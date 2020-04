Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Call of Duty markasının 2009 yılında piyasaya çıkan oyunu Call of Duty: Modern Warfare 2 de nihayet cilanmış haliyle piyasaya sürüldü. İlki 2007 yılında yayınlanan Modern Warfare serisinin ikinci oyunu da böylece ilk oyun gibi elden geçirilmiş grafiklerle oyuncularla buluşmuş oldu.

Ayrıca Bkz. "AMD Fine Wine gerçekten işe yarıyor mu? Doom Eternal testinde HD 7970 GTX 680’den %124 hızlı"

İlginizi Çekebilir

Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir

Tam adı Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered olan oyunda herhangi birçok oyunculu mod yok. Oyun, sadece hikâye bazlı haliyle satılıyor. Şu an için sadece PlayStation 4 için yayınlanan yapımı oynamak isteyen Xbox One ve PC oyuncuları ne yazık ki 30 Nisan’a kadar beklemek durumunda kalacak.

Oyunun iyileştirmeler kısmında ise bizleri daha iyi kaplamalar ve animasyonlar ile HDR ışıklandırma desteği bekliyor. Bahsettiğimiz gibi sadece hikâye odaklı olan yapım, çok oyunculu mod kapsamında 2019’da piyasaya çıkan Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’da kullanabileceğimiz Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle isimli ücretsiz paketi verecek. Paket içeriğinde;

UDT Classic Ghost Görünümü

2 Silah Taslağı

Silah Tılsımı

Öldürme Hamlesi

Alaylı Söz

Animasyonlu Profil Kartı

Amblem

Battle Pass ile 2 Kademe Atlama gibi nesneler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Aslında bir süredir haberdar olduğumuz ve geçmişi 2018’e kadar giden oyunu PlayStation Store üzerinden satın almak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz. Oyunun fiyatının 170 TL olduğunu hatırlatalım.

https://www.engadget.com/2020-03-31-call-of-duty-modern-warfare-2-campaign-remastered-now-available-ps4.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.