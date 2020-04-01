Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı

    2009 yılında piyasaya çıkan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin makyajlanmış hali Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı.
    1 hf.
    2,9b
    1
    7
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Call of Duty markasının 2009 yılında piyasaya çıkan oyunu Call of Duty: Modern Warfare 2 de nihayet cilanmış haliyle piyasaya sürüldü. İlki 2007 yılında yayınlanan Modern Warfare serisinin ikinci oyunu da böylece ilk oyun gibi elden geçirilmiş grafiklerle oyuncularla buluşmuş oldu.

    Ayrıca Bkz. "AMD Fine Wine gerçekten işe yarıyor mu? Doom Eternal testinde HD 7970 GTX 680’den %124 hızlı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir

    Tam adı Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered olan oyunda herhangi birçok oyunculu mod yok. Oyun, sadece hikâye bazlı haliyle satılıyor. Şu an için sadece PlayStation 4 için yayınlanan yapımı oynamak isteyen Xbox One ve PC oyuncuları ne yazık ki 30 Nisan’a kadar beklemek durumunda kalacak.

    Oyunun iyileştirmeler kısmında ise bizleri daha iyi kaplamalar ve animasyonlar ile HDR ışıklandırma desteği bekliyor. Bahsettiğimiz gibi sadece hikâye odaklı olan yapım, çok oyunculu mod kapsamında 2019’da piyasaya çıkan Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’da kullanabileceğimiz Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle isimli ücretsiz paketi verecek. Paket içeriğinde;

    • UDT Classic Ghost Görünümü
    • 2 Silah Taslağı
    • Silah Tılsımı
    • Öldürme Hamlesi
    • Alaylı Söz
    • Animasyonlu Profil Kartı
    • Amblem
    • Battle Pass ile 2 Kademe Atlama gibi nesneler bulunuyor.

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Aslında bir süredir haberdar olduğumuz ve geçmişi 2018’e kadar giden oyunu PlayStation Store üzerinden satın almak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz. Oyunun fiyatının 170 TL olduğunu hatırlatalım.



    https://www.engadget.com/2020-03-31-call-of-duty-modern-warfare-2-campaign-remastered-now-available-ps4.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    call offduty den zaten kötü bişey beklenmez sadece o ara sahnelerde bizimde kararlar vermemize izin verse ne kadar güzel olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Arka Destroyer (Alpay Vural) 6 gün
    ne ekmeğini yediniz beee , ne yediniz beee
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 6 gün
    remastered oyunları oldum olası sevemedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 6 gün
    Tamda orjinalini oynuyordum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    midnightScream (Selman Özer) 1 hf.
    Abi herşeyin remastered ı yapıldı da neden gta ya yapılmadı aklım hala almıyor ben gta sa remastered görmek istiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    .V. 1 hf. midnightScream
    Rockstar pek remastered yapan bir şirket değil, yaptığı da varsa oyununu daha önce olmayan bir platforma getirirken yaptığıdır. Bütün gta'lar remastered zaten, aynı konsept, farklı yerlerde geçeni yapıyorlar en azından o şekilde baymıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    4TCL (Sedat ) 1 hf.
    Canlı yayında 5 tane dijital kod dağıtmışlar öğrenebilen var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. SiriusXM Premier bir süreliğine ücretsiz 1 hf. Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Rick and Morty 4. sezon 2. kısımdan yayın tarihi ve fragman 1 hf. Fortnite’a kurşun geçirmez ‘Kingsman’ şemsiyesi geliyor 1 hf. Dünyanın ilk USB Hub ve taşınabilir SSD istasyonu ile tanışın 1 hf. Suzuki Jimny 5 kapılı versiyona kavuşabilir 1 hf. Koronavirüsün Türkiye sinemalarına etkisi 1 hf. Asus ROG Strix XG27WQ kavisli oyuncu monitörü tanıtıldı 1 hf. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını sonlandırdı 1 hf. Tofaş da üretime koronavirüs arası vereceğini açıkladı 1 hf. Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı 1 hf. PS Store indirimleri geri döndü! İşte dikkat çekenler 1 hf. Yeni Snapchat filtreleri sosyal mesafenin önemine AR ile dikkat çekiyor 1 hf. Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek 1 hf. 5 Nisan’a kadar Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can 1 hf. Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli 1 hf. Türk Telekom'dan koronavirüsle mücadele için 40 milyon TL bağış 1 hf. Dark Sky uygulaması Apple tarafından satın alındı 1 hf. Vivo S6 5G tanıtıldı: Exynos 980 ve 48MP kamera 1 hf. Ubisoft herkesi evde kalmaya teşvik etmek için ücretsiz oyun dağıtıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı Sonraki Huawei P40 Pro'nun, yasağa rağmen ABD bileşenleri içerdiği ortaya çıktı 1 hf. 'Mars helikopteri' artık tamamıyla hazır: Bu yaz fırlatılıyor 1 hf. TSMC, Apple için A14 yonga setlerini üretmeye hazır 1 hf. Xbox Live Gold Nisan 2020 oyunları açıklandı 1 hf. Hobbs & Shaw 2 için çalışmalar resmen başladı 1 hf. Huawei P40 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu 1 hf. DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi 1 hf. Honor 8A Prime tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Samsung, LCD üretiminden tamamen çekiliyor 1 hf. Koronavirüs salgınında bugünkü vaka sayısı 2704 oldu 1 hf. Asus Zephyrus G14 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 1 hf. Tek WhatsApp hesabını aynı anda iki farklı telefonda kullanmak mümkün hale geliyor 1 hf. iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı 1 hf. AMD Fine Wine gerçekten işe yarıyor mu? Doom Eternal testinde HD 7970 GTX 680’den %124 hızlı 1 hf. Yerli solunum cihazında ilk prototip üretimi tamamlandı 1 hf. Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi 1 hf. Virgin Orbit roket şirketi de KOVİD-19 hastaları için solunum cihazı üretecek 1 hf. Cep tipi bilgisayarlara bir yenisi daha katıldı 1 hf. Henüz piyasaya sürülmeyen Galaxy Tab S6 Lite, Amazon'da listelendi 1 hf. AMD Ryzen ve ZenBook buluşması | Şık ve işlevsel dizüstü bilgisayar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim