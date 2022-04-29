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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı.

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Call of Duty'nin yeni bir oyunu geleceğini zaten hepimiz biliyorduk ve son söylentiler de bu oyunun Modern Warfare 2 olacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde gelen resmi açıklamayla birlikte de bu durum netleşmiş oldu. Paylaşılan kısa videoda ne yazık ki oyunun yalnızca logosu paylaşıldı ancak Haziran 2022 tarihinde ilk videoları görme ihtimalimiz yüksek.

Bu oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek. Infinity Ward bir önceki Modern Warfare üçlemesiyle 2019 yılında çıkışını yapan yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununu geliştirmişti. Bu oyun ayrıca alıştığımız Call of Duty serisinin son oyunu da olabilir çünkü Microsoft'un satın alımı gerçekleşirse bu tarafta ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Duyuru Videosu

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Call of Duty: Modern Warfare 2 resmi olarak duyuruldu