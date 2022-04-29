Call of Duty: Modern Warfare 2 resmi olarak duyuruldu

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı.
Call of Duty'nin yeni bir oyunu geleceğini zaten hepimiz biliyorduk ve son söylentiler de bu oyunun Modern Warfare 2 olacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde gelen resmi açıklamayla birlikte de bu durum netleşmiş oldu. Paylaşılan kısa videoda ne yazık ki oyunun yalnızca logosu paylaşıldı ancak Haziran 2022 tarihinde ilk videoları görme ihtimalimiz yüksek.
Bu oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek. Infinity Ward bir önceki Modern Warfare üçlemesiyle 2019 yılında çıkışını yapan yeni Modern Warfare serisinin ilk oyununu geliştirmişti. Bu oyun ayrıca alıştığımız Call of Duty serisinin son oyunu da olabilir çünkü Microsoft'un satın alımı gerçekleşirse bu tarafta ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Call of Duty: Modern Warfare 2 Duyuru VideosuBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.