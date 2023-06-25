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    Call of Duty, Rusya’da yaşanan olayları yıllar öncesinden tahmin etti

    Genellikle büyük bir olayın önceden tahmin edilmesini Simpsonlar’dan görmeye alışığız ancak bir süredir Rusya’da yaşananlar olaylar bu sefer Call of Duty tarafından tahmin edildi.
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    Call of Duty, Rusya olaylarını 16 yıl önce tahmin etti Tam Boyutta Gör
    Cuma gecesi, Wagner PMC lideri Yevgeny Prigozhin'in Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'yu zorla görevden almak için birlikleriyle Moskova'ya yürüme sözü vermesiyle Rusya'da potansiyel bir iç savaş patlak verdi. Görünüşe göre bu süreç neredeyse kelimesi kelimesine yıllar önce Call of Duty 4: Modern Warfare tarafından tahmin edilmişti.

    Call of Duty, Rusya olaylarını tahmin etti

    Titanik’i incelemek için dalış yapan Titan denizaltısını tahmin ettiği gibi Rusya olayını da Simpsonlar’ın tahmin etmesini bekleyebilirsiniz. Ancak bu sefer, Rusya’da yaşanan olaylar tam 16 yıl önce, 2007 yılında piyasaya çıkan Call of Duty 4: Modern Warfare tarafından resmedilmişti. Oyunun bir bölümünde Rusya’da patlak veren iç savaştan şu şekilde söz ediliyordu:

    Gaz: "Önce iyi haber: dünya harika durumda. Rusya'da bir iç savaş var, hükümet yanlıları aşırı milliyetçi isyancılara karşı ve 15.000 nükleer bomba tehlikede."

    Price: "Ofiste başka bir gün daha."

    Call of Duty 4: Modern Warfare, Infinity Ward tarafından geliştirilmiş ve Activision çatısı altında Kasım 2007’de piyasaya sürülmüştü. Serinin en popüler oyunlarından olan CoD4: MW, seriyi önceki oyunların aksine II. Dünya Savaşı döneminden alarak modern zamanlara taşımıştı. Oyunun hikâyesi kurgusal bir yakın gelecekte geçiyordu. Oyunda, radikal bir liderin Orta Doğu'da adı verilmeyen bir ülkenin başkanını idam ettiği ve aşırı milliyetçi bir hareketin Rusya'da bir iç savaşı ateşlediği 2011 yılı ele alınıyordu. Oyunda Wagner yerine Ultranationalist Party, Yevgeny Prigozhin yerine ise Imran Zakhaev bulunuyor diyebiliriz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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