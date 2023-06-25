Call of Duty, Rusya’da yaşanan olayları yıllar öncesinden tahmin etti

Call of Duty, Rusya olaylarını tahmin etti
Titanik’i incelemek için dalış yapan Titan denizaltısını tahmin ettiği gibi Rusya olayını da Simpsonlar’ın tahmin etmesini bekleyebilirsiniz. Ancak bu sefer, Rusya’da yaşanan olaylar tam 16 yıl önce, 2007 yılında piyasaya çıkan Call of Duty 4: Modern Warfare tarafından resmedilmişti. Oyunun bir bölümünde Rusya’da patlak veren iç savaştan şu şekilde söz ediliyordu:
Gaz: "Önce iyi haber: dünya harika durumda. Rusya'da bir iç savaş var, hükümet yanlıları aşırı milliyetçi isyancılara karşı ve 15.000 nükleer bomba tehlikede."
Price: "Ofiste başka bir gün daha."
Call of Duty 4: Modern Warfare, Infinity Ward tarafından geliştirilmiş ve Activision çatısı altında Kasım 2007’de piyasaya sürülmüştü. Serinin en popüler oyunlarından olan CoD4: MW, seriyi önceki oyunların aksine II. Dünya Savaşı döneminden alarak modern zamanlara taşımıştı. Oyunun hikâyesi kurgusal bir yakın gelecekte geçiyordu. Oyunda, radikal bir liderin Orta Doğu'da adı verilmeyen bir ülkenin başkanını idam ettiği ve aşırı milliyetçi bir hareketin Rusya'da bir iç savaşı ateşlediği 2011 yılı ele alınıyordu. Oyunda Wagner yerine Ultranationalist Party, Yevgeny Prigozhin yerine ise Imran Zakhaev bulunuyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D