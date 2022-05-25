Yeni Call of Duty oyunu CoD: Modern Warfare 2'nin çıkış tarihi ve videosu paylaşıldı

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward'un yaptığı Call of Duty serisinin yeni oyununun geldiğini biliyorduk. Geçtiğimiz saatlerde de bu yeni oyunun çıkış tarihi açıklandı.
Call of Duty Modern Warfare II Ekim 2022'de Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde oyun için bir video paylaşıldı ve bu şekilde hem oyunun Call of Duty: Modern Warfare II olduğu kesinleşti hem de çıkış tarihi açıklandı. Oyun, 28 Ekim 2022'de çıkış yapacak. Ne yazık ki hangi platformlar için çıkış yapacağı belli değil.
Şu an için oyunla ilgili de pek fazla detay bilinmiyor ancak paylaşılan tasarımlar arasında Ghost maskeli bir karakteri de görüyoruz. Büyük bir ihtimalle oyun ile ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda oyun fuarlarında paylaşılacak. Oyun için paylaşılan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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