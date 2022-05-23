FIFA ve Battlefield yayıncısı Electronic Arts da satılabilir

Oyun sektörü bildiğiniz gibi Microsoft'un Bethesda'yı satın almasıyla yeni bir döneme girdi. Ardından gelen satın almalar da ortamı iyice kızdırdı ve inanması güç satın alımlar gördük. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklenebilir.
EA Satılabilir
Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberler egöre FIFA ve Battlefield oyunları ile tanınan, video oyun sektörünün köklü şirketlerinden Electronic Arts, satılabilir. Söylentilere göre EA şu anda Disney, Apple ve Amazon gibi şirketlerle satın alım görüşmeleri yapıyor. Detaylara baktığımızda EA'nin Microsoft'un Activision Blizzard satın alımının ardından cesaretlendiği söyleniyor.
Electronic Arts şu anda olası bir satın alım halinde CEO Andrew Wilson'ın görevinde kalacağı bir anlaşma üzerinde duruyor. Böylesine büyük bir şirketi sanıyoruz ki Activision Blizzard satın alımından dolayı Microsoft satın almaya çalışmaz. Sony ise böylesine büyük bir satın alım için hamle yapmaz gibi duruyor. Bu yüzden Amazon, Disney ve Apple şu an için önde olan isimler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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