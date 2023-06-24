Call of Duty: Warzone için yolun sonuna gelindi: Eylül ayında sunucular kapatılıyor

- Warzone: Caldera’nın sunucuları kapanıyor
- Activision, Warzone 2.0 ve Warzone: Mobile’e odaklanacak
- Yorumlar
Warzone: Caldera’nın sunucuları kapanıyor
Call of Duty: Vanguard’ın çıkışı ile Caldera isimli yeni bir haritaya kavuşan Warzone, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Modern Warfare 2 ve Warzone 2.0 ile popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Activision, birçok geliştirme sunan Warzone 2.0’ı oyuncularla buluştursa da Caldera’nın desteklenmeye devam edeceğini belirtmişti ancak görünüşe göre firma bu fikirden vazgeçmiş.
Activision, Warzone 2.0 ve Warzone: Mobile’e odaklanacak
Activision, yaptığı duyuru ile oyuncuları bir hayli kızdırsa da firmanın bu kararındaki fikirler mantıklı duyuluyor. Açıklamaya göre firma, yeni nesil Warzone ve yakında çıkacak olan Warzone: Mobile yapımlarına odaklanmak istediklerini ve bu nedenle orijinal Warzone’a kaynak tüketmeyeceklerini belirtti. Ayrıca iddialara göre Activision, yeni nesil Warzone’a ciddi güncellemeler verecek ve oyun, ilk nesil yapıma benzeyecek. Call of Duty takımının bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D