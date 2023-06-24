Call of Duty: Warzone için yolun sonuna gelindi: Eylül ayında sunucular kapatılıyor

Tam Boyutta Gör 2020 yılında Call of Duty: Modern Warfare’ın bir eklentisi olarak çıkış yapan Warzone, kısa sürede dünyanın en popüler battle-royale oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Black Ops Cold War gibi sonraki CoD oyunları ile de desteklenmeye devam eden yapım yakında oyunculara veda edecek.

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Warzone: Caldera’nın sunucuları kapanıyor

Call of Duty: Vanguard’ın çıkışı ile Caldera isimli yeni bir haritaya kavuşan Warzone, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Modern Warfare 2 ve Warzone 2.0 ile popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Activision, birçok geliştirme sunan Warzone 2.0’ı oyuncularla buluştursa da Caldera’nın desteklenmeye devam edeceğini belirtmişti ancak görünüşe göre firma bu fikirden vazgeçmiş.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Warzone 2.0’ın ismini Warzone olarak değiştiren Call of Duty takımı, birinci nesil Warzone’un oyunculara veda edeceğini duyurdu. 21 Eylül’de Call of Duty Warzone Caldera’nın sunucuları kapatılacak. Oyuncular, oyunda satın aldığı kozmetik ürünlere ve başarılarına da veda etmek zorunda kalacak. Ancak satın alınan kozmetik ürünler; Modern Warfare, Black Ops Cold War ve Vanguard oyunlarından erişilebilecek.

Activision, Warzone 2.0 ve Warzone: Mobile’e odaklanacak

Activision, yaptığı duyuru ile oyuncuları bir hayli kızdırsa da firmanın bu kararındaki fikirler mantıklı duyuluyor. Açıklamaya göre firma, yeni nesil Warzone ve yakında çıkacak olan Warzone: Mobile yapımlarına odaklanmak istediklerini ve bu nedenle orijinal Warzone’a kaynak tüketmeyeceklerini belirtti. Ayrıca iddialara göre Activision, yeni nesil Warzone’a ciddi güncellemeler verecek ve oyun, ilk nesil yapıma benzeyecek. Call of Duty takımının bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Call of Duty Warzone Caldera sunucuları yakında kapatılacak