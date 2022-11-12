Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Call of Duty Warzone 2’nin disk boyutu belli oldu: 115GB

    Yılın en beklenen oyunlarından olan Call of Duty Warzone 2, önümüzdeki hafta oyuncularla buluşacak. Çıkışına az kala Warzone 2’nin Xbox konsollarında ne kadar yer kaplayacağı ortaya çıktı.
    Oy Ver
    Call of Duty Warzone 2 Xbox sistemlerinde çok yer kaplayacak Tam Boyutta Gör
    Battle royale türünün en önemli isimlerinden olan Call of Duty Warzone, 2020 yılında Modern Warfare’in eklentisi olarak hayatımıza girmişti. 2021 ve 2022 yılında da ciddi güncellemeler alan oyun hem konsollarda hem de PC’de en yüksek depolama kapasitesi gerektiren oyunlardan biri olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda çıkan Modern Warfare 2’nin çıkışı ile Activision, Warzone 2.0 için son hazırlıklara başladı. Önümüzdeki hafta çıkış yapması beklenen ikinci nesil Warzone’un Xbox sistemlerinde ne kadar yer kaplayacağı ortaya çıktı.

    Warzone 2 ve Modern Warfare 2 birlikte 240GB yer kaplayacak

    Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Modern Warfare 2, Xbox sistemlerinde yaklaşık 130GB yer kaplıyor. Görünüşe göre Warzone 2 de önceki nesil Warzone gibi sistem kapasitesinde çok yer kaplayacak. ALumia_Italia tarafından gelen bilgilere göre Warzone 2.0, Xbox sistemlerinde 115.62 GB yer kaplayacak. Böylece hem Modern Warfare 2 hem de Warzone 2.0 oyunlarını oynamak isteyen kullanıcılar, sistemlerinde yaklaşık 240 GB yer ayırmak zorunda kalacak. Bu durum, özellikle 364 GB depolama sunan Xbox Series S konsol sahiplerinin canını sıkacaktır.

    Oyunun diğer sistemlerde ne kadar yer kaplayacağı henüz belli değil ancak PS5 sisteminde daha az yer kaplaması bekleniyor. Ayrıca sezon sistemi ile yıl boyunca büyük güncellemeler alacak Modern Warfare 2 ve Warzone 2, zaman ilerledikçe daha da çok yer kaplayacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız