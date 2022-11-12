Call of Duty Warzone 2’nin disk boyutu belli oldu: 115GB

Tam Boyutta Gör Battle royale türünün en önemli isimlerinden olan Call of Duty Warzone, 2020 yılında Modern Warfare’in eklentisi olarak hayatımıza girmişti. 2021 ve 2022 yılında da ciddi güncellemeler alan oyun hem konsollarda hem de PC’de en yüksek depolama kapasitesi gerektiren oyunlardan biri olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda çıkan Modern Warfare 2’nin çıkışı ile Activision, Warzone 2.0 için son hazırlıklara başladı. Önümüzdeki hafta çıkış yapması beklenen ikinci nesil Warzone’un Xbox sistemlerinde ne kadar yer kaplayacağı ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare II rekora koşuyor! 3 gün önce eklendi

Warzone 2 ve Modern Warfare 2 birlikte 240GB yer kaplayacak

Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Modern Warfare 2, Xbox sistemlerinde yaklaşık 130GB yer kaplıyor. Görünüşe göre Warzone 2 de önceki nesil Warzone gibi sistem kapasitesinde çok yer kaplayacak. ALumia_Italia tarafından gelen bilgilere göre Warzone 2.0, Xbox sistemlerinde 115.62 GB yer kaplayacak. Böylece hem Modern Warfare 2 hem de Warzone 2.0 oyunlarını oynamak isteyen kullanıcılar, sistemlerinde yaklaşık 240 GB yer ayırmak zorunda kalacak. Bu durum, özellikle 364 GB depolama sunan Xbox Series S konsol sahiplerinin canını sıkacaktır.

Oyunun diğer sistemlerde ne kadar yer kaplayacağı henüz belli değil ancak PS5 sisteminde daha az yer kaplaması bekleniyor. Ayrıca sezon sistemi ile yıl boyunca büyük güncellemeler alacak Modern Warfare 2 ve Warzone 2, zaman ilerledikçe daha da çok yer kaplayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty Warzone 2 Xbox sistemlerinde çok yer kaplayacak