Call of Duty Warzone 2’nin disk boyutu belli oldu: 115GB

Warzone 2 ve Modern Warfare 2 birlikte 240GB yer kaplayacak
Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Modern Warfare 2, Xbox sistemlerinde yaklaşık 130GB yer kaplıyor. Görünüşe göre Warzone 2 de önceki nesil Warzone gibi sistem kapasitesinde çok yer kaplayacak. ALumia_Italia tarafından gelen bilgilere göre Warzone 2.0, Xbox sistemlerinde 115.62 GB yer kaplayacak. Böylece hem Modern Warfare 2 hem de Warzone 2.0 oyunlarını oynamak isteyen kullanıcılar, sistemlerinde yaklaşık 240 GB yer ayırmak zorunda kalacak. Bu durum, özellikle 364 GB depolama sunan Xbox Series S konsol sahiplerinin canını sıkacaktır.
Oyunun diğer sistemlerde ne kadar yer kaplayacağı henüz belli değil ancak PS5 sisteminde daha az yer kaplaması bekleniyor. Ayrıca sezon sistemi ile yıl boyunca büyük güncellemeler alacak Modern Warfare 2 ve Warzone 2, zaman ilerledikçe daha da çok yer kaplayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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