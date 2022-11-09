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    Call of Duty: Modern Warfare II rekora koşuyor!

    Call of Duty: Modern Warfare 2, en iyi çıkış yapan Call of Duty oyunu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sevilen yapım, ilk 10 gününde yeni bir rekora imza attı.
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    Call of Duty: Modern Warfare II rekora koşuyor! Tam Boyutta Gör
    Activision'ın ünlü oyun serisi Call of Duty bir türlü durmak bilmiyor. 28 Ekim'de piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare II, şimdiden 2022'nin en yüksek hasılat yapan eğlence yapımı olmayı başardı. Piyasaya çıktığı ilk üç günde 800 milyon dolar kazandıran yapım, ilk 10 gününde dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılatı geride bıraktı.

    Call of Duty serisi için yeni rekor!

    Bildirilenlere göre Call of Duty: Modern Warfare II, 2012 yılında piyasaya sürülen ve 15 günde 1 milyar dolarlık hasılat elde eden Call of Duty Black Ops II’nin rekorunu yalnızca 10 gün içerisinde geçmeyi başardı. Böylelikle popüler yapım, Call of Duty serisi için yeni bir rekora imza atmış oldu. 

    Yapılan resmi açıklamada Activision, PlayStation, Xbox ve PC platformlarında bir milyardan fazla karşılaşmanın oynandığınıve 200 milyon saatin üzerinde vakit harcandığını belirtti. Ayrıca dev şirket, oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty Warzone 2.0'ı 16 Kasım'da Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC kullanıcıları buluşturmaya hazırlanıyor.

    MW II'nin satış başarısının arkasında, şüphesiz Steam platformunun yer aldığını söyleyebiliriz. Zira sevilen yapım, beş yılın ardından Valve'in dijital platformunda yer alan ilk Call of Duty oyunu oldu. 

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