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    Call of Duty: Warzone'da banlar devam ediyor: 13.000 kişi daha banlandı

    Call of Duty markasının çevrimiçi odaklı oyunu Call of Duty: Warzone'da bugün büyük bir temizleme daha oldu ve tek seferde 13.000 kişi hile sebebiyle banlandı.
    25 Mart 2021, 01:00 (1 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Call of Duty: Warzone'da banlar devam ediyor: 13.000 kişi daha banlandı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da bugün bir temizlik daha oldu.

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    16 Mart 2021 tarihinde oyunun geliştiricisi Raven Software resmi Twitter hesabı üzerinden bu temizliğin haberi verilmişti. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım ile banlamanın yapıldığını duyurdular. Açıklamaya göre bugün tek seferde oyundan 13.000 kişi daha banlandı. Geçtiğimiz haftalarda da tek seferde oyundan 60.000 kişi banlanmıştı.

    2020 Mart ayında çıkan ücretsiz çevrimiçi oyun Call of Duty Warzone, battle royale ve Call of Duty karşımı bir oyun. Salgından dolayı başlayan kısıtlamalar sırasında çıkan ve tüm dünyada büyük ilgi gören bir oyun olmuştu. Hala da popülerliği devam ediyor.

    Raven Software'in bahsi geçen Twitter paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/call-of-duty-warzone-just-banned-another-bunch-of-cheaters/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hepsi numara oyuncu sayısı düşmüştür , ilgi azalmıştır hemen ban.. yoksa hileyi satan da oyunu satan da aynı yıllardır böyle bu
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