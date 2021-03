GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty: Warzone'da banlar devam ediyor: 13.000 kişi daha banlandı

The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor

6 sa.

Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı