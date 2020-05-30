Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue

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Covid-19 salgını sebebiyle seyircisiz olarak yapılmak zorunda spor etkinlikleri en azından seyirciler için daha eğlenceli hale gelebilir. Facebook’un Yeni Ürün Deneme(NPE) ekibinin geliştirdiği bir uygulama, canlı spor etkinlikleri sırasında seyirciler ile yorumcuları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Venue adı verilen uygulama seyircilere gelişmiş ikinci ekran uygulaması deneyimi yaşatacak.

Facebook'un paylaştığı yazıda: "Canlı yayınlar milyonlarca insanın aynı anda içerik tüketmesi için nadir bir fırsat sunuyor. Geniş eşzamanlı görüntüleme sağlanmasına rağmen, canlı yayınlar hala çoğunlukla yalnızca görüntüleme deneyimidir. Tutkulu hayranlar sürekli olarak en sevdikleri etkinlikler etrafında diğer hayranlarla ve uzmanlarla iletişim kurmanın daha iyi yollarını arıyorlar. Venue, hayranlarla canlı spor etkinlikleri arasında köprü görevi görerek hayranların en sevdikleri etkinliklerin önemli anlarına odaklanan etkileşimli bir ikinci ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

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Uzman yorumcular, gazeteciler, faal veya eski sporcular ve sosyal medya fenomenleri gibi isimler canlı etkinlikler sırasında kendilerine ait mekan oluşturabilecekler. Seyirci ise istediği ismin grubuna katılarak oradaki diğer seyircilerle konuşabilecek, yorumcuların oluşturduğu anketlere katılabilecek ve özel etkinlik araçları ile canlı etkinliğin önemli anlarına odaklanabilecekler.

Venue, NASCAR'ın pazar günü yapılacak olan Food City 500 etkinliğiyle başlayacak. Yeni uygulamanın ilk ev sahipliğini ise FOX Sports NASCAR muhabiri Alana Cavana ve NASCAR sürücüsü Landon Cassil yapacak. Bu iki isim yarış sırasında uygulamada seyircilerle etkileşim halinde olacaklar.

Ayrıca Bkz. "Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor"

Uygulama şu an için yalnızca ABD'de indirilebilir durumda. Diğer ülkelere ne zaman sunulacağı konusunda bir ayrıntı henüz mevcut değil. Uygulamanın başarılı olması durumunda kademeli olarak diğer ülkeler de Venue hayata geçebilir.

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