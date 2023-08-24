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    Oyunculara kötü haber: Call Of Duty, Xbox Game Pass'e hemen gelmeyecek

    Microsoft, uzunca bir süredir Activision-Blizzard satın alımını kapatmaya çalışıyor. Ancak Xbox patronu Phil Spencer, vermiş olduğu röportajda oyuncuları üzecek bir açıklama yaptı.
    Call Of Duty, Xbox Game Pass'e hemen gelmeyecek! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almak için yaptığı devasa anlaşmanın sonuçlanma olasılığı giderek artarken, bunun sektör için gerçekte ne anlama geleceğine bakmanın zamanı geldi. Xbox patronu Phil Spencer, IGN'e verdiği yeni röportajda Game Pass'teki Activision-Blizzard oyunlarıyla ilgili beklentileri düşürdü ve oyunların Game Pass'e gelmesinin zaman alacağı konusunda uyardı.

    Call of Duty, hemen Game Pass'e gelmeyecek

    Spencer, Call of Duty'nin ve diğer Activision oyunlarının Microsoft'un Game Pass abonelik hizmetine gelmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi: “İnsanlar anlaşmanın tamamlanacağını ve her şeyin Game Pass'te mevcut olacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Yapmamız gereken işler var, sadece teknik işler. Oyunları hazırlamak zaman alacak

    Spencer, bu gecikmenin Activision-Blizzard satın almasına özgü olmadığını da sözlerine ekleyerek, Microsoft'un daha önceki satın almalarında yerel oyunların Game Pass'e yüklenmesi için her zaman zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ancak bu söylem biraz havada kalıyor. Microsoft'un 2021 yılında Bethesda'yı satın almasına dönüp baktığımızda, Bethesda oyunları satın alımın tamamlanmasından sadece üç gün sonra Game Pass’te görünmeye başlamıştı.

    Röportaj sırasında Spencer, Call of Duty’nin Game Pass yolculuğu ile ilgili ayrıntılardan ustalıkla uzaklaştığını görmek de ilginç. Spencer açık bir şekilde Call of Duty’nin Game Pass’e geleceğini veya gelmeyeceğini doğrulamadı.

    Öte yandan Microsoft'un 70 milyar dolarlık Activision-Blizzard'ı satın alımının bu sonbaharda tamamlanması bekleniyor. Anlaşma tamamlandıktan bir süre zaten Call of Duty’nin Game Pass’e ilk günden gelmesi pek mümkün değil zira halihazırda PlayStation ile bir anlaşma bulunuyor. Her şey yolunda giderse ve Activision, Call of Duty markasının Game Pass’e ilk günden getirmeye ikna olursa bu muhtemelen gelecek yıl veya 2026 yılındaki oyunda gerçekleşecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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