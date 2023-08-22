Call of Duty Modern Warfare 3'ün senaryo tasarımı çığır açacak: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Bu yazıyı okuyan hemen hemen herkes Call of Duty serisinden en azın bir adet oyunu oynamıştır. Dolayısıyla Call of Duty'nin hikaye modunun nasıl bir şey olduğu oyuncular tarafından kesinlikle biliniyor. Seri, doğrusal bir ilerleyiş ve sinematik bir anlatışla biliniyor. Her oyuncu her görevi aynı şekilde deneyimliyor, binalara aynı kapıdan giriyor ve rehineleri kurtarmak gibi askeri kahramanlıkları aynı yöntemlerle ve aynı silahlarla gerçekleştiriyor. Ancak 10 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanan Call of Duty Modern Warfare 3 ile işler temelli değişiyor.

Call of Duty Modern Warfare 3 hikaye modu detaylandı

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen "Modern Warfare III", ekibin "açık savaş görevleri" olarak adlandırdığı, farklı ve isteğe bağlı hedefler sunmak için açık uçlu alanlar kullanan özelliklere sahip olacak. Oyuncular oynadıkları bölümü ister “paldır küldür” isterlerse de sessiz bir şekilde tamamlayabilecekler. Dolayısıyla Call of Duty, tarihinde ilk defa bir "sandbox" deneyimi sunacak.

Tam Boyutta Gör Modern Warfare 3'ün kreatif direktörü David Swenson The Washington Post'a verdiği demeçte, “eğer tamamen sessiz olacaksanız ya da silahlarınızı ateşleyecekseniz, senaryo tamamen uyum sağlayacak ve nasıl oynamak isterseniz onu destekleyecek” diyor. Yeni sistem, önceki kararlara bağlı olarak ortaya çıkacak yeni diyalog seçeneklerinin yanı sıra oyuncuların oyunun belirli bölümlerini keşfetmeleri halinde kullanılabilecek olanları da içeriyor. Yeni serbest savaş görevleri sisteminin bir parçası olarak Call of Duty, oyuncu seçimlerine koşullu olarak tepki veren bir if/when oyununa dönüşüyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Call of Duty serisinin anlatı yönetmeni ve aynı zamanda film yazarlığı deneyimi olan Brian Bloom, oyunun senaryo tasarımından da bazı detaylar paylaştı. Bloom, oyunda oyuncuların kararlarına ve hatta kararsızlıklarına göre değişen ve tepki veren, dallanan diyalog ağaçları bulunduğunu söyledi. Oyunda yeni alanlar keşfetmek, ilk seferinde kaçırabileceğiniz konuşmaları tetikleyecek. Bazen karakter replikleri oyuncunun hareketsiz durmasına, çatışmaya girmesine ya da herhangi bir eylemde bulunmasına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

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Tam Boyutta Gör Bloom, oyuncuların durumlara nasıl yaklaştığına bağlı olarak replikleri yüksek ve yumuşak tonlarda kaydettiklerini de söylüuor. Örneğin bir görevi sessiz bir şekilde halletmek istiyorsunuz. Bu şekilde ilerlerken replikler de kısık sesle söylenecek.

2007 yılında piyasaya sürülen orijinal "Call of Duty: Modern Warfare" birinci şahıs nişancı oyunları için bir dönüm noktası olmuştu. 2011'deki "Modern Warfare 3" ile sona eren bu üçleme 2019’de yeniden başlatıldı. Bu yıl çıkacak olan Modern Warfare 3’ün benzer bir dönüm noktası oluşturup oluşturmayacağını ise göreceğiz.

Modern Warfare 3, 10 Kasım 2023'te PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'de yayınlanacak. Oyunun Türkiye ön sipariş fiyatı ise 1.999,99 TL.

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Call of Duty Modern Warfare 3'ün senaryo tasarımı çığır açacak