Call of Duty Modern Warfare 3'ün senaryo tasarımı çığır açacak: İşte detaylar

Call of Duty Modern Warfare 3 hikaye modu detaylandı
Sledgehammer Games tarafından geliştirilen "Modern Warfare III", ekibin "açık savaş görevleri" olarak adlandırdığı, farklı ve isteğe bağlı hedefler sunmak için açık uçlu alanlar kullanan özelliklere sahip olacak. Oyuncular oynadıkları bölümü ister “paldır küldür” isterlerse de sessiz bir şekilde tamamlayabilecekler. Dolayısıyla Call of Duty, tarihinde ilk defa bir "sandbox" deneyimi sunacak.
2007 yılında piyasaya sürülen orijinal "Call of Duty: Modern Warfare" birinci şahıs nişancı oyunları için bir dönüm noktası olmuştu. 2011'deki "Modern Warfare 3" ile sona eren bu üçleme 2019’de yeniden başlatıldı. Bu yıl çıkacak olan Modern Warfare 3’ün benzer bir dönüm noktası oluşturup oluşturmayacağını ise göreceğiz.
Modern Warfare 3, 10 Kasım 2023'te PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'de yayınlanacak. Oyunun Türkiye ön sipariş fiyatı ise 1.999,99 TL.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.