Activision açıkladı: Yeni nesil Nintendo Switch, PS4 benzeri performans sunacak

- Call of Duty serisi yeni nesil Switch’e gelecek
- Activision birinci nesil Switch’e Call of Duty geliştirmediği için pişman
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Call of Duty serisi yeni nesil Switch’e gelecek
Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Call of Duty’nin Microsoft’un eline geçmesi hem Federal Ticaret Komisyonu hem de Sony’nin oldukça endişe ettiği bir konu haline geldi. Dava sürecinde Microsoft hem Sony’e hem de Nintendo’ya teklif ettiği CoD anlaşmalarından bahsetti ancak komisyon, Switch’in düşük performansı ile bunun nasıl mümkün olacağını düşünüyor.
Komisyonun bu kaygıları üzerine Activision CEO’su Bobby Kotick, Nintendo Başkanı Shunturo Furukawa ile yeni nesil Switch konsolu hakkında olan görüşmelerini açıkladı. Kotick, yeni nesil Nintendo konsolunun Playstation 4 ve Xbox One gibi 8. jenerasyon konsollarına benzer bir performans göstereceğini açıkladı. PS4 jenerasyonuna başarılı yapımlar getiren Activision, bu tecrübesi ile yeni nesil Nintendo konsoluna da Call of Duty oyunlarını getirebileceğini belirtti.
Activision birinci nesil Switch’e Call of Duty geliştirmediği için pişman
Ticaret Komisyonu ve Sony’nin en büyük kaygısı olan Call of Duty, Microsoft’un söz verdiği gibi farklı platformlarda var olmaya devam edecek gibi görünüyor. Microsoft, dava sürecinde Call of Duty’nin Xbox’a özel ve oyun değiştiren fırsatlara sahip olmayacağını da belirtti. Siz Microsoft’un bu dava sürecinde verdiği sözlere inanıyor musunuz?Kaynakça https://wccftech.com/switch-successor-ps4-level-power-believes-activision-call-of-duty-likely/?dark=1 https://arstechnica.com/gaming/2022/12/microsoft-promises-call-of-duty-for-nintendo-consoles-in-surprise-10-year-deal/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D