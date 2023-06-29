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    Activision açıkladı: Yeni nesil Nintendo Switch, PS4 benzeri performans sunacak

    Microsoft v FTC davasında ortaya çıkan dokümanlar, yeni nesil Switch hakkında da bazı bilgileri gözler önüne çıkardı. Dava sırasında Activison, yeni nesil Switch’in performansı hakkında konuştu.
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    Yeni Nintendo Switch PS4 benzeri performansa sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene Activision Blizzard firmasını satın alma işlemlerine başlayan Microsoft, Xbox markasını ciddi anlamda büyütmeye çalışıyor. Bu sayede Diablo, Call of Duty, Crash ve Warcraft gibi başarılı yapımları Game Pass sistemine eklemeyi düşünen Xbox, ABD’de Federal Ticaret Komisyonu tarafından engellenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan Komisyon v Microsoft davası, oyun sektöründeki gizli bilgileri ortaya çıkardı.

    Call of Duty serisi yeni nesil Switch’e gelecek

    Oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan Call of Duty’nin Microsoft’un eline geçmesi hem Federal Ticaret Komisyonu hem de Sony’nin oldukça endişe ettiği bir konu haline geldi. Dava sürecinde Microsoft hem Sony’e hem de Nintendo’ya teklif ettiği CoD anlaşmalarından bahsetti ancak komisyon, Switch’in düşük performansı ile bunun nasıl mümkün olacağını düşünüyor.

    Komisyonun bu kaygıları üzerine Activision CEO’su Bobby Kotick, Nintendo Başkanı Shunturo Furukawa ile yeni nesil Switch konsolu hakkında olan görüşmelerini açıkladı. Kotick, yeni nesil Nintendo konsolunun Playstation 4 ve Xbox One gibi 8. jenerasyon konsollarına benzer bir performans göstereceğini açıkladı. PS4 jenerasyonuna başarılı yapımlar getiren Activision, bu tecrübesi ile yeni nesil Nintendo konsoluna da Call of Duty oyunlarını getirebileceğini belirtti.

    Activision birinci nesil Switch’e Call of Duty geliştirmediği için pişman

    Yeni Nintendo Switch PS4 benzeri performansa sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Verdiği ifade sırasında Kotick, Nintendo’nun şimdiki konsolu Switch’e Call of Duty oyunu geliştirmedikleri için pişman olduklarını belirtti. Görünüşe göre Activision, Switch’in bu kadar başarılı bir konsol olacağını öngörememiş. Kotick, ifadenin devamında “Aslında yeni bir Nintendo konsolu için bir Call of Duty oyunu yapacağımızı düşünüyorum. Size belirli planlar olduğunu söyleyemem ama bunun dikkate alacağımız bir şey olduğunu söyleyebilirim. […] [Konsolun] özelliklerine sahip olduğumuzda bunu düşünürdük, ancak şu anda elimizde yok. Bu geçmiş nesil Switch fırsatını kaçırdık.” sözlerini söyledi. 

    Ticaret Komisyonu ve Sony’nin en büyük kaygısı olan Call of Duty, Microsoft’un söz verdiği gibi farklı platformlarda var olmaya devam edecek gibi görünüyor. Microsoft, dava sürecinde Call of Duty’nin Xbox’a özel ve oyun değiştiren fırsatlara sahip olmayacağını da belirtti. Siz Microsoft’un bu dava sürecinde verdiği sözlere inanıyor musunuz?

    Kaynakça https://wccftech.com/switch-successor-ps4-level-power-believes-activision-call-of-duty-likely/?dark=1 https://arstechnica.com/gaming/2022/12/microsoft-promises-call-of-duty-for-nintendo-consoles-in-surprise-10-year-deal/
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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