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    Candy Crush Saga özel bir kullanıcı etkinliği düzenleyecek

    Popüler Candy Crush Saga oyunu kısa süre içerisinde; hayranların beğenilerinden yola çıkarak hazırlanan toplam 20 bölümün olduğu yeni bir etkinliğe başlıyor.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Candy Crush Saga özel bir kullanıcı etkinliği düzenleyecek
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    Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olan Candy Crush, takipçilerinden gelen talepleri değerlendirdi ve yakın zamanda kullanıcılar tarafından içeriği belirlenen bir etkinlik başlatıyor.

    Hayran bölümleri

    Candy Crush Saga Hayran Bölümü adındaki etkinlikte oyuncuların oyun hakkındaki favori eşyası baz alınarak hazırlanan bölümler yer alacak. Etkinliğin toplamda 20 bölümden oluşacağı belirtiliyor.

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    20 bölümlük yeni etkinlik 30 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 27 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Böylece sadık Candy Crush Saga oyuncularının manevi de olsa ödüllendirileceği ifade ediliyor.

    Diğer taraftan Candy Crush Saga oyununun ilgi gören sonsuz can etkinliği de yeniden başladı. Bu etkinlik kapsamında oyun içerisinde oyuncular sınırsız can hediyesi alabiliyor. #PlayApartTogether adıyla yapılan ilk etkinlikte toplamda 8.16 milyar can kullanılmış ve 2.3 milyar seviye geçilmişti.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hazineci 40 dk.
    benim telefonun oynayabildiği tek oyun olunca ben de katılırım artık, hiç pubg mobile filan demeyin lite versiyonu bile kasıyor GM9 pro cihaz 128 lik hafıza kartı takıldıktan sonra kağnıya döndü kartta class 10 bu arada yani gmobile dan uzak durun
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