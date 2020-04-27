Candy Crush Saga özel bir kullanıcı etkinliği düzenleyecek

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Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olan Candy Crush, takipçilerinden gelen talepleri değerlendirdi ve yakın zamanda kullanıcılar tarafından içeriği belirlenen bir etkinlik başlatıyor.

Hayran bölümleri

Candy Crush Saga Hayran Bölümü adındaki etkinlikte oyuncuların oyun hakkındaki favori eşyası baz alınarak hazırlanan bölümler yer alacak. Etkinliğin toplamda 20 bölümden oluşacağı belirtiliyor.

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20 bölümlük yeni etkinlik 30 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 27 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Böylece sadık Candy Crush Saga oyuncularının manevi de olsa ödüllendirileceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan Candy Crush Saga oyununun ilgi gören sonsuz can etkinliği de yeniden başladı. Bu etkinlik kapsamında oyun içerisinde oyuncular sınırsız can hediyesi alabiliyor. #PlayApartTogether adıyla yapılan ilk etkinlikte toplamda 8.16 milyar can kullanılmış ve 2.3 milyar seviye geçilmişti.

Candy Crush Saga King Klasik Ücretsiz Cihaza göre değişir

Candy Crush Saga King.com Limited Oyunlar Ücretsiz 278.2 MB

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