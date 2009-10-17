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Canon'dan iPhone / iPod Touch'a özel yazıcı programı; Easy Photo-Print

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Fotoğraf makinası ve yazıcı sektörünün kilit oyuncularından Canon, Apple iPhone için özel geliştirdiği Easy Photo-Print yazılımını kullanıma sundu.

iTunes üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Easy Photo-Print ile Canon'un MP990, MP640 ve MP560 model PIXMA serisi yazıcılarından WI-FI aracılığıyla fotoğraf çıktısı alabiliyorsunuz. Yeni yazılım, fotoğraf kağıdı boyutu ve 6 farklı fotoğraf kağıdı türünü seçmenize olanak tanımasının yanısıra 20 adede kadar çıktı alabilmenizi sağlıyor. Easy Photo-Print'in şu an için iTunes'un Türkiye hesabında bulunmadığını hatırlatalım.

 


http://www.dpreview.com/news/0910/09101602canonprintapp.asp Yorum Yaz
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