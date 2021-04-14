Capcom’dan çalınan veriler ile ilgili açılan soruşturma tamamlandı: 390.000 kişinin etkilendiği düşünülüyor

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Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter gibi birçok oyunun yayıncılığını yapan popüler video oyun şirketi Capcom, geçtiğimiz aylarda yazılım saldırısına uğramıştı ve birçok bilgi sızdırılmıştı. Saldırının ardından da Capcom ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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Soruşturmanın da geçtiğimiz gün sonlandığı bildirildi ve bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda hiçbir kullanıcının, müşterinin veya çalışanın kredi kartı bilgisi çalınmadığı açıklandı. Kredi kartı bilgileri saldırının gerçekleşmediği ayrı bir sistemde tutulduğu için herhangi bir risk olmadığı da eklendi.

Ancak paylaşılan diğer detaylara baktığımızda saldırının büyük olduğunu görebiliyoruz. Hesaplarının güvenliği kesinlikle ihlal edilen kişi sayısı 15.649. Bununla birlikte saldırı sonucunda bilgileri tehlikede olabilecek kişi sayısının da 390.000 kişi olduğu açıklandı.

Çalınan bilgiler arasında isimler ve e-postalar bulunuyor. Japonya için ayrıca bir de adres ve telefon numaralarının çalındığı söylendi.

https://www.videogameschronicle.com/news/capcom-completes-hack-investigation-with-390000-people-potentially-affected/

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