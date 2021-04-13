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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Söylentiye göre GTA 6, 1980'lerde değil günümüzde geçecek

    Daha önce birçok bilgiyi önceden sızdıran Tom Henderson, Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın modern zamanda geçeceğini söylüyor.
    13 Nisan 2021, 17:30 (23 sa.)
    12b
    71
    26
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Söylentiye göre GTA 6, 1980'lerde değil günümüzde geçecek
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    Bugün oyun dünyasının en popüler serilerinden biri şüphesiz Grand Thef Auto. Serinin yeni oyunu, yani GTA 6 hakkında da hala resmi bir açıklama olmadığı için her gün başka bir söylenti çıkıyor.

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    Son çıkan söylenti ise önceden çıkan söylentilere göre daha güvenilir bir isimden geliyor. Söylentilerin sahibi daha önce Call of Duty ve Battlefield 6 ile ilgili birçok bilgiyi önceden sızdıran Tom Henderson'dan geliyor. Kendisi bazen şahsi Twitter hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde de GTA 6 ile ilgili resmiyeti olmayan bir bilgi paylaşıldı.

    Tom Henderson'ın söylediğine göre GTA 6; 1980'lerde değil, günümüzde geçen bir oyun olacak. Aynı GTA 5'te olduğu gibi. Aslında bu söylenti zaten tahmin edilen bir şeydi ancak yine de resmi olmadığını tekrar hatırlatalım. 

    Yeni oyunun Vice City gibi geçmişte geçmesini isteyen birçok oyuncu vardı, bu söylenti onları biraz üzebilir. Ancak sanıyoruz ki GTA 6 hangi dönemde, hangi bölgede geçerse geçsin yine kaliteli olacaktır.



    https://www.gamesradar.com/gta-6-is-reportedly-sticking-with-a-modern-day-setting/
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    MrHamilton 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geçmiş ve günümüz fark etmez. Oyun sadece Vice City'de geçsin yeter
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım gta 4 kalitesin de bir yapım olur
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    xamaximax 21 sa. ( Mesaj Silindi ) Deswaaa
    keşke gta4 remake gelse #elbetbirgün
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    RocK__StaR (İlker Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hikaye olarak san andreas daha iyiydi bence ama zevk meselesi
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence GTA SA gibi hikayesi

    VC gibi açık dünyası

    4 gibi de atmosferi olsun yeter.
    1 Yanıt Yanıtla
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    fatihburak95 (Fatih Burak Şenay) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Vc açık dünyası nedir hocam binaların yüzde 95 ine giremiyorduk. Bir otesi mafia 2 zaten totalde 5 yere filan girebiluyorsun oyunda.
    Ben GTA 5 in dağ bayır kısmını sevdim ancak daha fazla oralara yönlendirme olmalıydı bence. Çöl gereksiz büyük ve boş idi. Gta 5 de var mı hatırlamıyorum da watchdogs da seri katil filan vardı mesela farklı yerlerde cesetler vardı. Bu tarz şeyler de güzel olabilir.
    Sonuç olarak 5700xt ile olaysız oynayabileceğim, doğanın da olduğu ve daha çok ön plana çıktığı bir iyun arıyorum. Helikopter uçak gemi vs kullandiracak vb
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    Axyturk (samet oz) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta 60 70 arası olması lazım mafiayı silip atması gerekiyor
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    ezicioyuncu (Bora ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özledik vice city'i
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    K Krone 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vice City (Miami) konsepti dönmeli. Yakışıyor bu oyuna.
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    T toygun1725 (Toygun ÇETİN) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix Fransa demin bir tweet attı. GTA VI yakında geliyor diye 😳
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta 4 en sevdigim gta ve en sevdigim ilk 5 oyundan biridir ne yazikki ayni kalitede olamaz gta 4 un seneryosunu buyuk olcekde yapan adam artik Rockstar da calismiyor

    Gta6 muhtemelen dahada basitlestirilir
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    San Fierro ve Las Venturas'ta geçecek ve kumarla alakalı bir konsepti olacak bence. Vicd City'ye dönmeden önce yenilenmesi gereken bu iki şehir var
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    çürükdiş (Burak Demir) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi karakterimi tasarlayıp o karakterle hikayeye dalacağım bir gta hayallerim var.
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    Askaparta 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi zamanda geçerse geçsin bildiğim tek şey var; oynayamayacağım.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11994 kez okundu.
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