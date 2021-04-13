Söylentiye göre GTA 6, 1980'lerde değil günümüzde geçecek

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Bugün oyun dünyasının en popüler serilerinden biri şüphesiz Grand Thef Auto. Serinin yeni oyunu, yani GTA 6 hakkında da hala resmi bir açıklama olmadığı için her gün başka bir söylenti çıkıyor.

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Son çıkan söylenti ise önceden çıkan söylentilere göre daha güvenilir bir isimden geliyor. Söylentilerin sahibi daha önce Call of Duty ve Battlefield 6 ile ilgili birçok bilgiyi önceden sızdıran Tom Henderson'dan geliyor. Kendisi bazen şahsi Twitter hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde de GTA 6 ile ilgili resmiyeti olmayan bir bilgi paylaşıldı.

Tom Henderson'ın söylediğine göre GTA 6; 1980'lerde değil, günümüzde geçen bir oyun olacak. Aynı GTA 5'te olduğu gibi. Aslında bu söylenti zaten tahmin edilen bir şeydi ancak yine de resmi olmadığını tekrar hatırlatalım.

Yeni oyunun Vice City gibi geçmişte geçmesini isteyen birçok oyuncu vardı, bu söylenti onları biraz üzebilir. Ancak sanıyoruz ki GTA 6 hangi dönemde, hangi bölgede geçerse geçsin yine kaliteli olacaktır.

https://www.gamesradar.com/gta-6-is-reportedly-sticking-with-a-modern-day-setting/

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