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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı

    Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter gibi oyunların yayıncısı olan Capcom geçtiğimiz aylarda fidye yazılım saldırısına uğramıştı ve birçok bilgi açığa çıkmıştı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı
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    Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter gibi birçok oyunun yayıncılığını yapan popüler video oyun şirketi Capcom, geçtiğimiz aylarda yazılım saldırısına uğramıştı ve birçok bilgi sızdırılmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı

    Ayrıca Bkz. ""2021 yılında birçok oyunun çıkış tarihi ertelenecek""

    Birkaç ay önce Capcom'un hacklenmesinin ardından şirketin birçok gizli bilgisi açığa çıkmıştı. Capcom, oyuncuların kişisel bilgilerinin çalınmadığını söylemişti. Şimdi ise Capcom durum ile ilgili bir güncelleme yaptı ve toplamda 16.415 kişinin kişisel bilgilerinin çalındığını söyledi. Bu insanlar arasında oyuncular mevcut değil. Kişisel bilgileri çalınan kişilerin 3.248'inin iş ortağı, 9.164'ünün eski çalışan ve 3.994'ünün de mevcut çalışan olduğu açıklandı. 

    Çalınan bilgiler arasında ise kişilerin telefon, mail gibi bilgileri; şirketin satış raporları, finansal bilgiler, oyun geliştirme belgeleri, iş ortaklarıyla ilgili diğer bilgiler bulunuyor. Kredi kartı bilgilerinin çalınmadığı da ekstra olarak belirtildi. Capcom ayrıca son açıklamasında bu olayda maksimum 390.000 kişinin etkilenmiş olabileceğini söylüyor. 

    Bu saldırının halka açık tek sonucu dediğimiz gibi bazı oyunlardan yeni bilgilerin sızıdırılmış olması oldu.



    https://www.ign.com/articles/capcom-says-sales-and-financial-information-stolen-in-major-hack Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :)

    7 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    17 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    hacklenmeyen sirket yok gibi. whatsapp hacklenip yuzmilyonlarca kisinin datasi darkwebde satiliga ciktiginda olacaklari merak ediyorum. paylasimlarindan oturu santaja ugrayip yuvasi yikilanlarmi, haberleri olmadan adlarina ev kredisi cekilenlermi...
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