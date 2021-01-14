Capcom'un hacklenmesinin ardından 16.000 kişinin kişisel bilgileri çalındı

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Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter gibi birçok oyunun yayıncılığını yapan popüler video oyun şirketi Capcom, geçtiğimiz aylarda yazılım saldırısına uğramıştı ve birçok bilgi sızdırılmıştı.

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Birkaç ay önce Capcom'un hacklenmesinin ardından şirketin birçok gizli bilgisi açığa çıkmıştı. Capcom, oyuncuların kişisel bilgilerinin çalınmadığını söylemişti. Şimdi ise Capcom durum ile ilgili bir güncelleme yaptı ve toplamda 16.415 kişinin kişisel bilgilerinin çalındığını söyledi. Bu insanlar arasında oyuncular mevcut değil. Kişisel bilgileri çalınan kişilerin 3.248'inin iş ortağı, 9.164'ünün eski çalışan ve 3.994'ünün de mevcut çalışan olduğu açıklandı.

Çalınan bilgiler arasında ise kişilerin telefon, mail gibi bilgileri; şirketin satış raporları, finansal bilgiler, oyun geliştirme belgeleri, iş ortaklarıyla ilgili diğer bilgiler bulunuyor. Kredi kartı bilgilerinin çalınmadığı da ekstra olarak belirtildi. Capcom ayrıca son açıklamasında bu olayda maksimum 390.000 kişinin etkilenmiş olabileceğini söylüyor.

Bu saldırının halka açık tek sonucu dediğimiz gibi bazı oyunlardan yeni bilgilerin sızıdırılmış olması oldu.

https://www.ign.com/articles/capcom-says-sales-and-financial-information-stolen-in-major-hack

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