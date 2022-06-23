ABD'li market zinciri, mağazalarına kripto para ATM'leri kuracak

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Kripto para birimleri hemen hemen birçok alanda kendisini göstermeye başladı. Bununla beraber kripto para ATM’lerinin sayılarında da benzer şekilde bir artış yaşanıyor. ABD’nin en büyük market zincirlerinden Cardenas Markets, kripto ATM hizmeti sunan Coin Cloud ile ortaklık kurduğunu açıklayarak, bu alana göz kırptı.

Cardenas Markets, 59 mağazasına kripto ATM’leri ekliyor

Bu ortaklık ile birlikte Cardenas Markets müşterileri, 59 farklı mağazaya kurulacak kripto para ATM’lerinden, kripto paralarını nakite çevirebilecek. Cardenas Markets müşterileri, kripto ATM’lerinden Dogecoin, Shiba Inu, Bitcoin ve Ethereum gibi en popüler olanlar da dahil olmak üzere 40’tan fazla farklı kripto varlığına erişebilecek.

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ABD'den gelen bu tarz hamleler, Orta ve Latin Amerika'daki Meksika, Paraguay veya Venezuela gibi ülkelerin kripto para birimlerini benimsemesine ve hatta kripto para birimlerini ulusal para birimleriyle eşit düzeyde resmi bir ödeme yöntemi olarak kullanmasına destek oluyor tanıyor.

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