Casper Excalibur bilgisayalarda ömür boyu performans garantisi!

Tam Boyutta Gör

Bilgisayarların zamanla tozlanması, termal macunun erimesi ve yazılımsal olarak şişmesi gibi nedenlerden dolayı bilgisayarlar zamanla performans kaybı yaşıyor. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve kapalı yapıda oldukları için daha kısa sürede performans kaybı ile oluşuyor. Casper bugün yaptığı açıklama ile Excalibur dizüstü ve masasüstü bilgisayarlarında ömür boyu performans garantisi sunduğunu duyurdu. Excalibur kullanıcıları, garanti süresi bitse dahi performans ve bakım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Casper Excalibur dizüstü ve masaüstü bilgisayarların periyodik bakımları ömür boyu ücretsiz şekilde yapılacak. Excalibur PC’sini bakıma göndermek isteyen kişiler Jet Servis hizmetinden ücretsiz olarak faydalanacak. Jet Servis sayesinde bilgisayarınız kapınızdan kargo şirketleri aracılığıyla alınacak ve tekrar adresinize kargo ile teslim edilecek. Böylece evden ve iş yerinizden çıkmadan bilgisayarınızı servise ulaştırabileceksiniz. Dilerseniz Turbo Servis hizmetini kullanarak motorlu kurye ile gönderim yapabilirsiniz.

Bakım hizmeti ömür boyu ücretsiz

Performans ve bakım hizmeti kapsamında ücretsiz olarak Excalibur bilgisayarların fan ve toz temizliği, termal macun değişimi, klavye ve ekran temizliği, aksesuar ve bileşen kontrolleri, performans ölçümleri, fiziksel ve sistemsel kontroller ile risk raporlama ve gerektiğinde güncelleme önerilerini gerçekleştiriyor.

Sıvı metal vs Termal macun: Hangi işlemci soğutma çözümü? 19 sa. önce eklendi

Casper, 2022’nin ilk 6 ayında 1.000’den fazla bilgisayara performans ve bakım hizmeti sunduğunu açıkladı. Siz de garantisi bitmiş olsa dahi Casper Excalibur bilgisayarlarınızı ücretsiz olarak bakıma gönderebilirsiniz.

Casper Excalibur dizüstü veya bilgisayar modelleri hakkında detaylı bilgi için https://www.casper.com.tr/oyun-bilgisayari linkini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.