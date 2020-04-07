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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafına bir göz atın

    NASA'nın "Günün Fotoğrafı" köşesinde paylaştığı bu büyüleyici karede, Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafını görüyoruz.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    2,3b
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafına bir göz atın
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    Amerikan uzay ajansı NASA, Güneş Sistemi'mizin büyüleyici gök cisimlerinden yeni fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de, Cassini'nin bundan 15 yıl önce çektiği muhteşem bir Satürn görüntüsünü paylaştı.

    Cassini uzay aracı yukarıdaki fotoğrafı 4 Mayıs 2005'te, yani Satürn'ün yörüngesine yerleştikten yalnızca bir yıl sonra çekmiş. NASA, fotoğrafın mavi, yeşil, kırmızı ve mor filtrelerle işlendiğini ve gerçeğe çok yakın bir görüntü sunduğunu belirtiyor. Şu anda Satürn'ün yörüngesinde süzülüyor olsaydınız buna çok yakın bir manzaranın keyfini çıkarıyor olacaktınız.

    Satürn'ün halkaları fotoğrafta eğri bir çizgi halinde görünüyor. NASA, kızılötesi parıltısı nedeniyle halkaların kahverengi bir renge büründüğünü belirtmiş. Ayrıca halkaların gezegen üzerinde oluşturduğu devasa gölgeler de yine etkileyici bir görüntü sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf

    NASA'nın 'Satürn'ün Renkleri' başlığıyla paylaştığı fotoğraf için kullandığı ifadeler şöyle:

    "Satürn'ün kuzey yarımküresi mavi bir görüntüye sahip. Bunun nedeni, gökyüzünün Dünya'da mavi görünmesiyle tamamen aynı: Gezegenin atmosferinde bulutsuz kısımlarda yer alan moleküller, mavi ışığı kırmızı ışığa göre daha iyi saçıyor. Satürn'ün bulutlarının derinleştiği kısımlarda ise, bulutların doğal altın renginin yoğunlaştığını görüyoruz. 

    Satürn'ün güney yarımküresinin aynı şekilde mavi bir görüntüye sahip olmamasının nedeni şu anda bilinmiyor. Ancak güney yarımküresinde bulutların daha yüksek olduğu yönünde bazı hipotezler var. Son olarak Satürn'ün bulutlarının altın renginde olmasının nedeni de yine bilinmiyor."

    Cassini'nin 20 yıllık Satürn macerası

    15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, yedi yıllık uzay macerasının ardından 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.

    Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan Cassini, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti. Bunların arasında Enceladus'un yüzeyi altında devasa okyanusların bulunması gibi inanılmaz keşifler de yer alıyor. Cassini, 15 Eylül 2017'de kontrollü bir intihar dalışı gerçekleştirmiş ve 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelmişti.



    https://apod.nasa.gov/apod/ap200330.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 gün en beğenilen
    Her ne kadar bizim milletimizden çıkmasa da bu cihazı bir insanoğlu yaptı ve bilmem kaç milyar öteye gönderdi ve oradan bilgi alıyor. Bu yüzden gururlanmamak elde değil.
    Her ne kadar bizim milletimizden çıkmasa da bu cihazı bir insanoğlu yaptı ve bilmem kaç milyar öteye gönderdi ve oradan bilgi alıyor. Bu yüzden gururlanmamak el...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    BekirARSLAN ( CRM) 1 gün Jowiyaga
    Şimdi dünya düzcü diyenler gelir cgi çalışması bu der.





    Bence insan oğlunun yapamacağı tek şey ölümsüzlük olacaktır...
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    BekirARSLAN ( CRM) 1 gün Jowiyaga
    Şimdi dünya düzcü diyenler gelir cgi çalışması bu der.





    Bence insan oğlunun yapamacağı tek şey ölümsüzlük olacaktır...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 13 sa. yeni yorumcu
    aya araç göndereceklerine bu virüs , hastalıga. bir çözüm bulsunlar
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    KaleyDeskop (ali ) 1 gün
    orjinal kendi renginde bir resim yollamıyormu bu cihaz illa siyah beyaz yollaması başarısızlık, tabi veri tasarrufu deyip kapatıyorlar olayı. ne ses nede adam gibi kamera ekipmanı koymuyorlarya şu araçlara tuhafıma gidiyor..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirARSLAN ( CRM) 9 sa. KaleyDeskop
    Uzayda ses dalgaları duyamazsın sebebi senin duyabileceğin frekans aralığında değil. Renkli olması birşey ifade etmez önemli olan pixel başına düşen netliktir bu yüzden kullanılan kameralar farklı... Ayrıca o uzaklıktan gelen veri saniyede bir kaç bit olduğu için veri ne kadar küçük ve işlevsel olursa o kadar hızlı sonuçlar alınır.
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    DH Misafiri 1 gün
    İnsanoğlu ufak bir virüsün bile tedavisini bulamayacak kadar aciz. Bu tür ay'a araba yollamalar falan sizi yüceltmesin.
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    darkaura 1 gün
    bu fotolar yalan. nasanin oyunu. saturn duzdur. -flat saturn society-
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 gün en beğenilen
    Her ne kadar bizim milletimizden çıkmasa da bu cihazı bir insanoğlu yaptı ve bilmem kaç milyar öteye gönderdi ve oradan bilgi alıyor. Bu yüzden gururlanmamak elde değil.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    BekirARSLAN ( CRM) 1 gün Jowiyaga
    Şimdi dünya düzcü diyenler gelir cgi çalışması bu der.





    Bence insan oğlunun yapamacağı tek şey ölümsüzlük olacaktır...
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