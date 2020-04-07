Cassini'nin 15 yıl önce çektiği büyüleyici Satürn fotoğrafına bir göz atın

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Amerikan uzay ajansı NASA, Güneş Sistemi'mizin büyüleyici gök cisimlerinden yeni fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de, Cassini'nin bundan 15 yıl önce çektiği muhteşem bir Satürn görüntüsünü paylaştı.

Cassini uzay aracı yukarıdaki fotoğrafı 4 Mayıs 2005'te, yani Satürn'ün yörüngesine yerleştikten yalnızca bir yıl sonra çekmiş. NASA, fotoğrafın mavi, yeşil, kırmızı ve mor filtrelerle işlendiğini ve gerçeğe çok yakın bir görüntü sunduğunu belirtiyor. Şu anda Satürn'ün yörüngesinde süzülüyor olsaydınız buna çok yakın bir manzaranın keyfini çıkarıyor olacaktınız.

Satürn'ün halkaları fotoğrafta eğri bir çizgi halinde görünüyor. NASA, kızılötesi parıltısı nedeniyle halkaların kahverengi bir renge büründüğünü belirtmiş. Ayrıca halkaların gezegen üzerinde oluşturduğu devasa gölgeler de yine etkileyici bir görüntü sunuyor.

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NASA'nın 'Satürn'ün Renkleri' başlığıyla paylaştığı fotoğraf için kullandığı ifadeler şöyle:

"Satürn'ün kuzey yarımküresi mavi bir görüntüye sahip. Bunun nedeni, gökyüzünün Dünya'da mavi görünmesiyle tamamen aynı: Gezegenin atmosferinde bulutsuz kısımlarda yer alan moleküller, mavi ışığı kırmızı ışığa göre daha iyi saçıyor. Satürn'ün bulutlarının derinleştiği kısımlarda ise, bulutların doğal altın renginin yoğunlaştığını görüyoruz.

Satürn'ün güney yarımküresinin aynı şekilde mavi bir görüntüye sahip olmamasının nedeni şu anda bilinmiyor. Ancak güney yarımküresinde bulutların daha yüksek olduğu yönünde bazı hipotezler var. Son olarak Satürn'ün bulutlarının altın renginde olmasının nedeni de yine bilinmiyor."

Cassini'nin 20 yıllık Satürn macerası

15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, yedi yıllık uzay macerasının ardından 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.

Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan Cassini, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti. Bunların arasında Enceladus'un yüzeyi altında devasa okyanusların bulunması gibi inanılmaz keşifler de yer alıyor. Cassini, 15 Eylül 2017'de kontrollü bir intihar dalışı gerçekleştirmiş ve 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelmişti.

https://apod.nasa.gov/apod/ap200330.html

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