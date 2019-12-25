Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı

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Google ve Apple kullanıcıları gözetlediği ve casusluk için kullanıldığı iddia edilen ToTok uygulamasını, Google Play ve App Store'dan kaldırdı. Henüz birkaç aylık uygulama mesajlaşma uygulaması Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan'da çok popüler olmuştu.

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BAE hükümeti tarafından kullanılıyor iddiası

New York Times'ın yayınladığı rapora göre Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti tarafından konuşma, ses, fotoğraf, video ve diğer kritik verileri izlemek için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok geçtiğimiz hafta ABD'de en çok indirilen sosyal uygulamalar kategorisine girmişti. ToTok, “hızlı ve güvenli bir arama ve mesajlaşma uygulaması” olduğunu iddia etse de şirket uygulamanın şifreleme protokolleri hakkında bilgi vermemişti.

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Örneğin, WhatsApp uygulaması uçtan uca şifreleme ile birlikte gelir ve bilgisayar korsanlarının veya başkalarının kullanıcılarını gözetlemesini zorlaştırır. Özellikle Skype ve WhatsApp gibi uygulamaların mevcut olmadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde popüler olan ToTok'un nasıl bir altyapıyla çalıştığı ise bilinmiyordu. New York Times'ın raporunun ardından ise ABD hükümeti, uygulamanın casusluk aracı olarak kullanıldığını doğruladı. Geliştirici şirket, ToTok'un uygulama marketlerinden kaldırılmasını teknik bir kesinti olarak açıkladı ve uygulamanın AES256, TLS / SSL, RSA ve SHA256 gibi yüksek güvenlik standartlarıyla donatıldığını belirtti. Bu aşamada uygulamanın tekrar kullanıma sunulup sunulmayacağı ise meçhul.

https://www.techradar.com/news/users-told-to-delete-totok-following-spying-fears