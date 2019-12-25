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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı

    Piyasaya sürülmesi henüz birkaç ay bile olmayan ve popülaritesini gittikçe artıran mesajlaşma uygulaması ToTok, casusluk iddiaları sonrasında Google Play ve App Store'dan kaldırıldı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı
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    Google ve Apple kullanıcıları gözetlediği ve casusluk için kullanıldığı iddia edilen ToTok uygulamasını, Google Play ve App Store'dan kaldırdı. Henüz birkaç aylık uygulama mesajlaşma uygulaması Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan'da çok popüler olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "ABD radarına giren TikTok, merkezini Çin dışına taşımayı planlıyor"

    BAE hükümeti tarafından kullanılıyor iddiası

    New York Times'ın yayınladığı rapora göre Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti tarafından konuşma, ses, fotoğraf, video ve diğer kritik verileri izlemek için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok geçtiğimiz hafta ABD'de en çok indirilen sosyal uygulamalar kategorisine girmişti. ToTok, “hızlı ve güvenli bir arama ve mesajlaşma uygulaması” olduğunu iddia etse de şirket uygulamanın şifreleme protokolleri hakkında bilgi vermemişti.

    Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı
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    Örneğin, WhatsApp uygulaması uçtan uca şifreleme ile birlikte gelir ve bilgisayar korsanlarının veya başkalarının kullanıcılarını gözetlemesini zorlaştırır. Özellikle Skype ve WhatsApp gibi uygulamaların mevcut olmadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde popüler olan ToTok'un nasıl bir altyapıyla çalıştığı ise bilinmiyordu. New York Times'ın raporunun ardından ise ABD hükümeti, uygulamanın casusluk aracı olarak kullanıldığını doğruladı. Geliştirici şirket, ToTok'un uygulama marketlerinden kaldırılmasını teknik bir kesinti olarak açıkladı ve uygulamanın AES256, TLS / SSL, RSA ve SHA256 gibi yüksek güvenlik standartlarıyla donatıldığını belirtti. Bu aşamada uygulamanın tekrar kullanıma sunulup sunulmayacağı ise meçhul.



    https://www.techradar.com/news/users-told-to-delete-totok-following-spying-fears Yorum Yaz
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    hunkar159 2 sa.
    adamlar sansürün kralı. izleyemedikleri her şeyi engelleyip kaldırıyorlar
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    FatihAsl 3 sa.
    Casusun daniskası ABD dir, Zero Days isimli belgeseli izlemenizi şiddetle tavsiye ederim
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    smart1978 2 sa. FatihAsl
    Peki o belgelesi kimler hazirlamis ?
    Ruslar mi

    Cinliler mi ?

    Yoksa Turkler mi ?


    Turkiye'dekiler icin de belgesel bekliyorum.

    Birsey arastirilmamasi kesinlikle yoktur manasina da gelmez .


    Demokrasi budur ... Objektiflik budur ...

    Elestirilen ulkelere ait belgeseller belgeler vs yine o ulke icindeki insanlarca hazirlaniyorsa Turkiye'de oz elestiri yapmalidir ... Camur atmak kolaydir ....
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    smart1978 3 sa.
    Kismetse Turkiye'de de boyle casus programlarin yakalanmasi ...
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    HABERİN ETİKETLERİ
    totok, bae ve
    7 etiket daha casusluk mesajlaşma uygulaması app store google play Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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