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    Cat S62 Pro yeni bir termal kamera ile geliyor

    Uzun zamandır akıllı telefon piyasasında olan Cat bir süredir Cat S62 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bilgilere göre Cat S62 Pro'da yeni bir termal kamera olacak.
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    Cep Telefonları
    Hüseyin Doruk Konuk
    Editör
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    Cat S62 Pro yeni bir termal kamera ile geliyor
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    Cat markası uzun zamandır sağlam telefonları ile akıllı telefon piyasasında ve yeni bir cihaz duyurmaya hazırlanıyor. Adı Cat S62 Pro olacak cihaz, bir süredir zaten markanın web sitesinde listeleniyor. Ancak şu anda sadece birkaç teaser haricinde cihaz hakkında bir bilgi bulunmuyor.

    Cihazın özellikleri neler sunuyor?

    Yeni cihaz, gelişmiş bir termal kameraya, bir düzenli atıcıya ve bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve IP68 ve en son MIL-STD-810H sertifikaları ile gelecek.

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    Cat S62 Pro, entegre bir FLIR termal kamerası olan Cat S61’in devamı olacak. S62 Pro bize nemi, sızıntıyı, sıcak noktayı, elektriksel kısa devreyi ve yüksek sıcaklığın tıkanmasını tespit etmeye ve teşhis etmeye yardımcı olan “daha fazla termal detay sağlayan birkaç özel geliştirme” ile “yeni nesil” bilgileri de gösteriyor.

    Telefon aynı zamanda “inovasyonun, işlevsel tasarımın ve sağlam dayanıklılığın zirvesi” olarak tanıtılıyor, ancak bunun ne anlama geldiğiyle ilgili çok az ayrıntı veriliyor.

    Cat S61'in Snapdragon 630'u olduğu göz önüne alındığında, Cat S62 Pro'nun Snapdragon 665 veya Snapdragon 720/730'a sahip olması bekleniyor. Fiyatı açısından bir bilgi bulunmasa da yaklaşık Cat S61 gibi bir fiyatı olacaktır.



    https://www.gsmarena.com/cat_teases_s62_pro_with_improved_thermal_camera-news-44314.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirsalman 15 dk. yeni yorumcu
    güzel bir telefon gibi duruyor. Diğerleri gibi çöp olmasın da
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    SEO19 (EEEE 55555) 52 dk. (düzenlendi)
    her sokağa bir kamer koysunlar
    kamerlar ayrıca ısı ölçerli olursa
    bu C19 süreci %99 kontrol altına alınır.
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