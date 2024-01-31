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    Caterpillar telefonların üreticisi İngiliz Bullitt mali krizde

    CAT markası yanında Motorola Defy ve Land Rover marka dayanıklılık odaklı akıllı telefonların üreticisi Bullitt mali krizde. Borçlarını ödeyemeyecek durumda olan firma işten çıkarmalara başladı.
    Bullitt Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık odaklı akıllı telefon dendiğinde Samsung Galaxy X Cover serisi harici ağırlıklı olarak Çinli markalar akla geliyor. Pazarda Çinli markalara karşı mücadele veren İngiliz Bullitt ise rekabete daha fazla dayanamadı.

    Bullitt iflas mı ediyor?

    CAT yani Caterpillar markası yanında Motorola Defy ve Land Rover markalarına da dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar üreten İngiliz Bullitt geçen yılın başlarında uydu destekli bir akıllı telefonu da piyasaya sürmüştü.

    Ne var ki işler pek istendiği gibi gitmedi. Mali kriz nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine giren firma bunda da başarılı olamadı. Borçlarını ödeyemez duruma gelen firmanın çalışanlarını birer birer işten çıkardığı belirtiliyor.

    Bullitt iflastan korunmak için ilk etapta donanım bölümünü bir konsorsiyuma satmak istiyor. Sonrasında ise sadece uydu iletişiminin dayanıklılık odaklı telefonlara getirilmesi için küçük bir ekiple yoluna devam edecek. Eğer bu planlar da tutmazsa Bullitt için yolun sonu gelmiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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