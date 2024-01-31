Caterpillar telefonların üreticisi İngiliz Bullitt mali krizde

Bullitt iflas mı ediyor?
CAT yani Caterpillar markası yanında Motorola Defy ve Land Rover markalarına da dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar üreten İngiliz Bullitt geçen yılın başlarında uydu destekli bir akıllı telefonu da piyasaya sürmüştü.
Ne var ki işler pek istendiği gibi gitmedi. Mali kriz nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine giren firma bunda da başarılı olamadı. Borçlarını ödeyemez duruma gelen firmanın çalışanlarını birer birer işten çıkardığı belirtiliyor.
Bullitt iflastan korunmak için ilk etapta donanım bölümünü bir konsorsiyuma satmak istiyor. Sonrasında ise sadece uydu iletişiminin dayanıklılık odaklı telefonlara getirilmesi için küçük bir ekiple yoluna devam edecek. Eğer bu planlar da tutmazsa Bullitt için yolun sonu gelmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.