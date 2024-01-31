Caterpillar telefonların üreticisi İngiliz Bullitt mali krizde

Tam Boyutta Gör Dayanıklılık odaklı akıllı telefon dendiğinde Samsung Galaxy X Cover serisi harici ağırlıklı olarak Çinli markalar akla geliyor. Pazarda Çinli markalara karşı mücadele veren İngiliz Bullitt ise rekabete daha fazla dayanamadı.

Bullitt iflas mı ediyor?

CAT yani Caterpillar markası yanında Motorola Defy ve Land Rover markalarına da dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar üreten İngiliz Bullitt geçen yılın başlarında uydu destekli bir akıllı telefonu da piyasaya sürmüştü.

Uydu destekli akıllı telefonların sayısı artıyor 1 yıl önce eklendi

Ne var ki işler pek istendiği gibi gitmedi. Mali kriz nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine giren firma bunda da başarılı olamadı. Borçlarını ödeyemez duruma gelen firmanın çalışanlarını birer birer işten çıkardığı belirtiliyor.

Bullitt iflastan korunmak için ilk etapta donanım bölümünü bir konsorsiyuma satmak istiyor. Sonrasında ise sadece uydu iletişiminin dayanıklılık odaklı telefonlara getirilmesi için küçük bir ekiple yoluna devam edecek. Eğer bu planlar da tutmazsa Bullitt için yolun sonu gelmiş olacak.

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Caterpillar ve Motorola Defy markasından kötü haber