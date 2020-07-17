Samsung S20 Lite modelinin özellikleri sızdırıldı

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Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung S20 Lite modeli, bu hafta başındaki bilgilere göre Snapdragon 865 SoC yonga setinin yanında 6 GB RAM kapasitesine ve 120 Hz ekrana sahip olacak ve ayrıca ismi de S20 Lite yerine S20 Fan Edition olacak.

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Ice universe, cihazın IP68 sertifikası ile geleceğini de iddia ediyor!

Ice Universe, Galaxy S20 Fan Edition ekranının boyutunu veya çözünürlüğünü tam olarak açıklamadı, ancak telefonun IP68 toz ve su direnci ile geleceğini iddia ediyor. Ayrıca akıllı telefonun selfie kamera için 3,3 mm'lik bir çentiğe sahip olacağını söylüyor, ancak S20 gibi ortada mı yoksa sol veya sağ köşeye mi yerleştirileceğini göstermiyor.

Son olarak Tipster, Galaxy S20 Fan Edition'ın bir Snapdragon 865 SoC ile geleceğini ve uygun bir fiyata sahip olacağını doğruladı.

Bu yıl ocak ayında piyasaya sürülen S10 Lite modelinden sonra Ice Universe S20 Fan Edition modeli 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Hangi ay satışa çıkacağı bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s20_fan_edition_specs_120hz_display-news-44301.php

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