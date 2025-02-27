Nio, MENA bölgesindeki ilk batarya değişim istasyonunu açtı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli elektrikli araç (EV) üreticisi NIO, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk batarya değişim istasyonunu açtığını duyurdu. Aynı zamanda bu istasyon, markanın Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk batarya değişim istasyonu olma özelliğini taşıyor. Yeni istasyon, Abu Dabi’deki Yas Adası'nda, Yas Marina Circuit Silver 2 Otoparkı'nda yer alıyor. Burası, bölgenin önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlk istasyon Abu Dabi’de

Şirketin açıklamasına göre, bu istasyon NIO’nun dünya genelindeki 3.189’uncu batarya değişim istasyonu olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 ile uyumlu bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik yatırımların teşvik edildiği bu vizyon, ülkenin hızla büyüyen nüfusuna hitap eden yenilikçi altyapıları desteklemeyi amaçlıyor.

Açılan istasyon, NIO’nun üçüncü nesil batarya değişim teknolojisini kullanıyor. Sistem, aynı anda 21 batarya saklayabiliyor ve günde 408 batarya değişimi gerçekleştirebiliyor. Bu arada Nio'nun ana pazarı olan Çin'de, alt markası Onvo da dahil olmak üzere farklı marka araçlarla uyumlu dördüncü nesil batarya değişim istasyonları bulunuyor. Geleneksel şarj istasyonlarının aksine, NIO’nun değişim istasyonları araçtaki bataryayı tamamen dolu bir batarya ile değiştirerek süreci önemli ölçüde hızlandırıyor. Bu, geleneksel bir araç deposunu doldurmaktan bile hızlı.

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NIO, BAE'deki kullanıcılarına ilk üç yıl boyunca batarya değişim istasyonlarını ücretsiz kullanma fırsatı sunuyor. Dileyen müşteriler, bu süreyi beş yıla kadar uzatabilecek. Batarya değişimi ve tam şarj hizmetleri için belirlenen ücretler ise 100 kWh kapasiteli batarya için yaklaşık 32 dolar, 75 kWh batarya için ise yaklaşık 27 dolar olarak açıklandı. Nio bugüne kadar 680.000'den fazla kullanıcısı için 67 milyondan fazla batarya değişimi gerçekleştirmiş durumda.

NIO’nun küresel büyüme stratejisi

Tam Boyutta Gör Çinli üretici, 2021 yılında küresel pazara açılma planlarını duyurmuş ve ilk denizaşırı NIO House mağazasını Norveç’te açmıştı. O tarihten bu yana Avrupa’da Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka listeye eklendi. Orta Doğu pazarına yönelik adımlarını hızlandıran NIO, Ekim 2024’te Abu Dabi merkezli CYVN Holdings ile iş birliği yaparak NIO MENA’yı kurdu. Ardından Abu Dabi’de ilk mağazası NIO House’u açan şirket, kısa süre sonra Dubai’de daha küçük ölçekli bir showroom olan NIO Space’i de hizmete soktu.

Şirketin kurucusu ve CEO’su William Li, 2021’de yaptığı açıklamada 2025 yılına kadar 25’ten fazla ülkeye açılma hedefi belirlediklerini duyurmuştu. Ancak küresel jeopolitik koşullar nedeniyle bu süreçte yavaşlamalar yaşanmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise firma, yurt dışı genişleme çalışmalarına yeniden hız verdi. Nio'nun kurucu ortağı ve başkanı Qin Lihong, şirketin küresel varlığını 2025 yılı sonuna kadar 25 ülke ve bölgeye kadar genişletmeyi umduğunu söyledi. Nio, geçen yıl Kasım ayında Green Car'ı Azerbaycan'daki ulusal distribütörü olarak atamış ve 2025'in ikinci çeyreğinde ülkede araç teslimatına başlanacağını duyurmuştu. Özetle, NIO’nun Abu Dabi’de açtığı ilk batarya değişim istasyonu, markanın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki büyüme hamlesinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.

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Nio, MENA bölgesindeki ilk batarya değişim istasyonunu açtı