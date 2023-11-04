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    BMW iddiali konuştu: Yeni bataryalarımız Tesla'dan daha iyi

    BMW yeni geliştirdiği 6. jenerasyon bataryalarını duyurdu. Şuanki bataryalarından daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan yeni bataryalar, Tesla'nın bataryalarından bile daha iyi olacak.
    BMW iddiali konuştu: Yeni bataryalarımız Tesla'dan daha iyi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller yaygınlaşırken üreticiler arasında da daha gelişmiş batarya geliştirme yarışı devam ediyor. Son olarak BMW yeni geliştirdiği 6. jenerasyon bataryalarını duyurdu. Yeni bataryalar BMW'nin iddiasına göre hali hazırda kullandıkları prizmatik bataryalardan çok daha gelişmiş olmakla kalmıyor Tesla'nın bataryalarından daha iyi performans veriyor.

    Alman üretici Almanya'nın Parsdof şehrindeki BMW Hücre Üretimi Yeterlilik Merkezi'nde batarya hücrelerinin pilot üretimine başladıklarını duyurdu. Bu hücreler BMW'nin 2025 yılında çıkacak olan Neue Klasse konseptini temel alan aracında kullanılacak.

    BMW iddiali konuştu: Yeni bataryalarımız Tesla'dan daha iyi Tam Boyutta Gör

    Bataryaların enerji yoğunluğu %20 daha yüksek

    46 mm çapında ve modeline göre 95 ile 120 mm uzunluğunda olan silindirik hücreler firmanın açıklamasına göre %20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak. Aynı zamanda %30 daha fazla menzil sunan hücrelerin üretiminde %60 daha az karbon emisyonu oluşacak. Neue Klasse temelli modeller 800 km'ye kadar menzil sunacak. Yeni batarya hücreleri katot tarafında daha fazla nikel ve daha az kobalt içerecek. Ano tarafında ise mevcut bataryalardan daha yüksek silikon içeriğine sahip olacak. BMW üretim başkanı Milan Nedeljkovic iddialı konuşarak, "Tesla'nın bizimle aradaki farkı kapatması gerekiyor" sözlerini sarfetti.

    Hücreler BMW'nin tesislerinde üretilse de büyük ölçekli üretimi firma gerçekleştirmeyecek. CATL ve Eve Energy tarafından Avrupa, Çin ve Kuzey Amerka'daki ikişer fabrikada, yani toplamda altı fabrikada üretilecek.

    Nedeljkovic, BMW'nin tedarikçilerine tam ölçekli üretim yaptırmadan önce pil hücrelerinin tarifini mükemmelleştirmeyi ve pilot üretimi başarıyla tamamlamayı hedeflediğini açıkladı. Pil geliştirme sürecini yemek yapmaya benzeten Nedeljkovic, "Gerçekten güzel birşey pişirmek istiyorsanız iyi bir tarife ihtiyacınız var çünkü tarif tadı belirler. Tarifi yani hücrelerin kimyasını ve fiziğini geliştiriyoruz. İçeriği sürekli değiştirerek her hücrenin nasıl performans verdiğini test ediyoruz." sözlerini kaydetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 19 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    işlemci ghz arttırma çizgiler birbirine değmeyecek 1 2 3 sivrisinek kaç gün yaşar alttan dersim var geçici mezuniyet belgesi monitör uyku modundan çıkmıyor

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