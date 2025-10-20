Caviar, servet değerinde iPhone AirLine serisini duyurdu

Caviar AirLine Collection tanıtıldı
Caviar AirLine Collection üç farklı modelden oluşuyor. Bunlar iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon ve iPhone Air Crystal. Her biri el işçiliğiyle üretilen modeller, altın, titanyum, timsah derisi ve altın karbon fiber gibi oldukça nadir ve değerli materyalleri bir araya getiriyor. Serinin en özel modeli olan iPhone Air Zenith ise, 18 ayar som altın ve siyah timsah derisi kombinasyonuyla hazırlanmış.
Serinin üçüncü üyesi iPhone Air Crystal, görsel sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Uçak sınıfı titanyum gövdeye ve beyaz timsah derisine sahip model, emaye detaylarla süslenmiş titanyum Caviar tacı taşıyor. Bu modelden de yalnızca 19 adet üretilecek ve fiyatı 8.910 dolar olacak.
AirLine Collection, Caviar'ın bugüne kadar hazırladığı en ince ve hafif iPhone serisi olarak tanımlanıyor.Tüm modeller özel üretim kutularda, alıcısına özel bir video mesaj eşliğinde teslim edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
