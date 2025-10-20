Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Caviar, servet değerinde iPhone AirLine serisini duyurdu

    Caviar, şimdiye kadarki en hafif altın kaplama iPhone serisi AirLine Collection'ı tanıttı. 18 ayar altın, titanyum ve timsah derisi kullanılan modellerin fiyatı 8.910 dolardan başlıyor.

    Caviar, servet değerinde iPhone AirLine serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Lüks tasarım denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Caviar, bu kez AirLine Collection adını taşıyan yeni özel üretim iPhone serisini duyurdu. "Hafiflik, zarafet ve minimalizm temalarını merkeze alan yeni seri, markanın bugüne kadar hazırladığı en ince ve en hafif altın kaplama tasarımı sunuyor.

    Caviar AirLine Collection tanıtıldı

    Caviar AirLine Collection üç farklı modelden oluşuyor. Bunlar iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon ve iPhone Air Crystal. Her biri el işçiliğiyle üretilen modeller, altın, titanyum, timsah derisi ve altın karbon fiber gibi oldukça nadir ve değerli materyalleri bir araya getiriyor. Serinin en özel modeli olan iPhone Air Zenith ise, 18 ayar som altın ve siyah timsah derisi kombinasyonuyla hazırlanmış.

    Caviar, servet değerinde iPhone AirLine serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda Caviar'ın bugüne kadar ürettiği en hafif altın kaplama iPhone olma özelliğini taşıyan modelden yalnızca 3 adet üretilecek. Fiyat etiketi ise 38.930 dolar. Bir diğer model iPhone Air Aureon, 24 ayar altın kaplama ve mermer dokulu altın karbon kompozit malzeme ile sunuluyor.ç Hafifliğiyle öne çıkan bu özel karışım, genellikle üst seviye otomotiv sektöründe tercih ediliyor. Bu modelin üretim adedi 19 ile sınırlı tutulmuş ve 9.270 dolar fiyatla satışa sunulacak.

    Serinin üçüncü üyesi iPhone Air Crystal, görsel sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Uçak sınıfı titanyum gövdeye ve beyaz timsah derisine sahip model, emaye detaylarla süslenmiş titanyum Caviar tacı taşıyor. Bu modelden de yalnızca 19 adet üretilecek ve fiyatı 8.910 dolar olacak.

    AirLine Collection, Caviar'ın bugüne kadar hazırladığı en ince ve hafif iPhone serisi olarak tanımlanıyor.Tüm modeller özel üretim kutularda, alıcısına özel bir video mesaj eşliğinde teslim edilecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imei 1 den imei 2 ye geçiş adana en iyi mahalleler 110 lockout slt çözümü monster bios güncelleme en iyi uzun yol arabası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum