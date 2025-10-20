Caviar, servet değerinde iPhone AirLine serisini duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lüks tasarım denilince akla ilk gelen markalardan biri olan Caviar, bu kez AirLine Collection adını taşıyan yeni özel üretim iPhone serisini duyurdu. "Hafiflik, zarafet ve minimalizm temalarını merkeze alan yeni seri, markanın bugüne kadar hazırladığı en ince ve en hafif altın kaplama tasarımı sunuyor.

Caviar AirLine Collection tanıtıldı

Caviar AirLine Collection üç farklı modelden oluşuyor. Bunlar iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon ve iPhone Air Crystal. Her biri el işçiliğiyle üretilen modeller, altın, titanyum, timsah derisi ve altın karbon fiber gibi oldukça nadir ve değerli materyalleri bir araya getiriyor. Serinin en özel modeli olan iPhone Air Zenith ise, 18 ayar som altın ve siyah timsah derisi kombinasyonuyla hazırlanmış.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda Caviar'ın bugüne kadar ürettiği en hafif altın kaplama iPhone olma özelliğini taşıyan modelden yalnızca 3 adet üretilecek. Fiyat etiketi ise 38.930 dolar. Bir diğer model iPhone Air Aureon, 24 ayar altın kaplama ve mermer dokulu altın karbon kompozit malzeme ile sunuluyor.ç Hafifliğiyle öne çıkan bu özel karışım, genellikle üst seviye otomotiv sektöründe tercih ediliyor. Bu modelin üretim adedi 19 ile sınırlı tutulmuş ve 9.270 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Serinin üçüncü üyesi iPhone Air Crystal, görsel sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Uçak sınıfı titanyum gövdeye ve beyaz timsah derisine sahip model, emaye detaylarla süslenmiş titanyum Caviar tacı taşıyor. Bu modelden de yalnızca 19 adet üretilecek ve fiyatı 8.910 dolar olacak.

Caviar’dan Notre Dame temalı iPhone 16 Pro Max 6 ay önce eklendi

AirLine Collection, Caviar'ın bugüne kadar hazırladığı en ince ve hafif iPhone serisi olarak tanımlanıyor.Tüm modeller özel üretim kutularda, alıcısına özel bir video mesaj eşliğinde teslim edilecek.

