CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yana 1 milyar dolar kaybetti

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki eski nesil konsollarda ve düşük sistemli PC'lerde kötü bir performans sergiledi. Bu performansı da oyuncular tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu.

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Ayrıca Bkz. "CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti"

Oyunun çıkışından bu yana neredeyse her gün oyun ile ilgili başka bir şaşırtıcı haber ortaya çıkıyor. Teker teker yapılan itirafların ardından da bugün Bloomberg tarafından yeni bir rapor yayınlandı. Cyberpunk 2077'nin çıkışında 8 milyon ön sipariş miktarına ulaştığı, PC'de en hızlı satılan oyun olduğu ve şirketin daha ilk günden kâra geçtiği açıklanmıştı.

Şimdi ise yayınlanan yeni rapora göre CD Projekt Red, çıkışından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar kaybetmiş durumda. Oyunun çıkışından itibaren hisselerin düştüğü zaten biliniyordu. The Witcher 3 ile oyuncuların güvenini ve sevgisini kazanan CD Projekt Red, ne yazık ki üst üste aldığı yanlış kararlar ile oyuncuların güvenini kaybetti.

Umuyoruz ki yalnızca suçlarını itiraf etmekle kalmazlar ve tekrar güvenimizi kazanmak için de çaba harcarlar. Cyberpunk 2077 şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC'de bulunuyor. Eski nesil konsollara sahip olanların oyunu satın almak için 2021 Şubat ayına kadar beklemesi tavsiye ediliyor.

https://www.dualshockers.com/cd-projekt-red-founders-have-lost-1-billion-since-cyberpunk-2077-launch/

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