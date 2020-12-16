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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yana 1 milyar dolar kaybetti

    Neredeyse rekor bir ön sipariş ve ilk gün geliri ile başlayan Cyberpunk 2077, hatalar ve sorunlar sebebiyle şirkete para kaybettirmeye başladı.
    5 gün
    12,6b
    3
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yana 1 milyar dolar kaybetti
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi ancak ne yazık ki eski nesil konsollarda ve düşük sistemli PC'lerde kötü bir performans sergiledi. Bu performansı da oyuncular tarafından büyük bir tepkiye sebep oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"

    Ayrıca Bkz. "CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti"

    Oyunun çıkışından bu yana neredeyse her gün oyun ile ilgili başka bir şaşırtıcı haber ortaya çıkıyor. Teker teker yapılan itirafların ardından da bugün Bloomberg tarafından yeni bir rapor yayınlandı. Cyberpunk 2077'nin çıkışında 8 milyon ön sipariş miktarına ulaştığı, PC'de en hızlı satılan oyun olduğu ve şirketin daha ilk günden kâra geçtiği açıklanmıştı.

    Şimdi ise yayınlanan yeni rapora göre CD Projekt Red, çıkışından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar kaybetmiş durumda. Oyunun çıkışından itibaren hisselerin düştüğü zaten biliniyordu. The Witcher 3 ile oyuncuların güvenini ve sevgisini kazanan CD Projekt Red, ne yazık ki üst üste aldığı yanlış kararlar ile oyuncuların güvenini kaybetti.

    Umuyoruz ki yalnızca suçlarını itiraf etmekle kalmazlar ve tekrar güvenimizi kazanmak için de çaba harcarlar. Cyberpunk 2077 şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC'de bulunuyor. Eski nesil konsollara sahip olanların oyunu satın almak için 2021 Şubat ayına kadar beklemesi tavsiye ediliyor. 



    https://www.dualshockers.com/cd-projekt-red-founders-have-lost-1-billion-since-cyberpunk-2077-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shockwave error (Burak T.) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Borsada işlem gören şirketlerin değer kaybedişi "para kaybetti" diye yorumlanmaz her zaman.

    Borsa beklentiyi fiyatlar, beklenti gerçekleştiğinde ise düşüşe geçer. Borsanın altın kuralı budur. CDPR nin para kaybettiği falan yok. Şirketin defter fiyatı ile piyasa fiyatı arasında büyük bir fiyat farkı oluşmuştu. Borsa tabiri ile oluşan bu balon fiyat üzerinden kağıt düzeltme yapıyor. Asıl olması gereken değerine geri gidiyor yani.
    Örneğin Akdeniz'de doğal gaz bulundu bulunacak az kaldı diye haberler yayılır ise Tüpraş hissesi değerlenir, doğalgazı sonunda bulduk denildiği anda ise beklenti gerçekleştiği için hisse değer kaybeder.
    Oyunun çıkış tarihine kadar beklenti fiyatlandı, oyun çıktığı tarihten itibaren ise beklenti gerçekleşti ve stop loss lar çalışarak değer kaybetti..
    Yani Cyberpunk hatalı çıktı, PS4 oyunları iade ediliyor, şirket ah vah bitti öldü gibi bir sebepten ötürü değer kaybı durumu yok.

    Özet: Her şey normal olması gerektiği gibi.
    Borsada işlem gören şirketlerin değer kaybedişi "para kaybetti" diye yorumlanmaz her zaman. Borsa beklentiyi fiyatlar, beklenti gerçekleştiğind...
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    1 Yanıt Yanıtla +44
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    canguler917 (can guler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    witcher'ı yılın oyunu ödülünü alacak seviyeye getirmeleri üç oyun sürdü. ellerinde de rehber olacak kitap serisi vardı. cyberpunk ise çok farklı bir oyun ve aslında ellerindeki onca senelik tecrübeden minimum olarak faydalanabilecekleri bir yapıya sahipti. witcher 3'ten sonra beklentiler yüksekti, dolayısıyla yapacakları oyun aynı zamanda devasa olmalıydı. bütün bunlar birleşince böyle yetenekli bir şirketten beklenmeyecek derecede düşük bir oyun kalitesi ortaya çıktı.
    witcher'ı yılın oyunu ödülünü alacak seviyeye getirmeleri üç oyun sürdü. ellerinde de rehber olacak kitap serisi vardı. cyberpunk ise çok farklı bir oyun ve asl...
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    3 Yanıt Yanıtla +23
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
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    Naruto45 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Divisionun tırnağı olamaz online özelliği yok interaktif oyun değil olsaydı güzel olurdu solo oynamanın nesi güzel -_-
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun düşük değil kesinlikle, buna asla katılmıyorum. Hikayesi çok güzel. Oynanış gayet eğlenceli. Buglar, optimize vs hepsi zamanla hallolur. CDPR örneğin bir Rockstar kadar tecrübeli değil. Her zaman oyuncu dostu olan bir firmadan bahsediyoruz. Witcher 3 ilk çıktığında da bu tarz problemlere sahipti, daha sonradan toparlandı ve şimdi dillerden düşmüyor. CDPR fanı değilim, evet eski nesil konsollarda belki çıkmamalıydı bile toparlanmadan önce, orada çuvalladılar. Problem, buglar ve performans sorunları. Bir süre beklenir ve bunlar çözülür. Oyunu, oyun yapan şeylerde ise; hikayesi ve sunumu olsun, oynanışı olsun gayet akıyor. Sonuçta hikayesi kötü olan bir oyunu ne kadar beklesen de yapımcı "Madem beğenmediniz baştan hikaye yazıyoruz" demez asla sonuçta. Temellerinde sorun yok, pürüzleri yontulur.

    Hikayeye yön verme konusunda iddialı olduklarını hatırlamıyorum, bu bakımdan yapılan seçimler sol kulağı sağ el ile tutmak gibi bir işleve sahip. Yani 2 seçenek varsa aynı sonuca ya direkt, ya da dolandırarak ulaşıyoruz. Ağır RPG bekleyenler bunu eleştirebilir fakat ben memnunum açıkcası.

    Sonuç olarak yorumunuzun yanlış bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Sorunlu, evet. Düşük? Asla değil.
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    0LDB0Y (Emre Emre) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence bu oyunu oynamayın 20 yıl sonra Cyberpunk 3'de eksikleri ancak giderirler
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    smalsrol (Volkan Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu gecen haberde de yazdım, siz teknoloji sitesisiniz, ne anlarsınız borsadan. şöyle haberler yapıp rezil olmayın
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunu en düşük seviye zorlukta başlattım ve düşüncelerim şu yönde.

    1. Oyunun verdiği hava çok güzel gerçekden grafikler sizi hikayenin içine sokuyor. Grafik hataları aşırı fazla bunu da belirtmem gerekir.

    2. Oyunun oynanabilirliği aşırı düşük hele araç kullanımları, her şey için F tuşuna basmak geeekmesi çok sıkıcı.

    3. Replikler ve konuşmalar aşırı uzun hiç ilgi çekici değil ancak dinlemek zorundasınız çoğu yerde geçemiyorsunuz.

    4. Bir çok şeyi bir araya getirmeye çalışmışlar. Hem savaşçı hem casus hem hack vs ama çoğu yerde savaş tek seçenek olarak karşına çıkıyor.

    5. Düşmanlar çoğu yerde dengesiz şekilde kuvvetli en basit seviye de bile zorluk yüksek.

    6. Hikaye modu aşırı karışık bir yere gidiyorsun ve kapı zili arıyorsun bunun gibi şeyler sıkıcı oluyor.

    7. Oyun menülerini de çok karışık buldum.

    8. Grafikler dışında ne yazık ki olumlu bir yorumda bulunamayacağım orda da bir çok bug olduğu için pek fazla oynayasım gelmiyor.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya’nın en iyi oyunu.
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    V4LKyR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ASDA

    Şirketin isminde meymenet yok daha Emenike.
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    BekirTemel (Bekir ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    8 milyon ön sipariş var harca harca bitmez, CD kazandı
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    ulayrason 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yahu borsaya çok bakmayın adamlar iyi birşey yapınca tekrar çıkar
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1 yıl içerisinde yapılacak güncellemelerle, çok iyi noktaya gelecek...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    12551 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, 1 milyar ve
    3 etiket daha kayıp cd projekt red Yazılım
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