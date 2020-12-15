CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti ancak özellikle PlayStation 4'te ve Xbox One'da büyük sorunlar barınıdırıyordu.

CD Projekt Red ise dün sabah saatlerinde oyunu eski nesil konsollarda satın alanlar için bir iade başlattı. Ancak yine de önümüzdeki süreçte yayınlanacak 3 farklı yama ile oyunu düzelteceklerini söylediler. Bugün ise CD Projekt Red tarafından başka bir haber geldi.

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CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde yatırımcılara oyunun eski nesil sürümlerinin neden bu kadar hatalı olduğunu açıkladıkları bir toplantı düzenledi. Toplantıdaki ilk soru, çıkış tarihi ile ilgili dışardan veya içerden bir baskı hissedip hissetmedikleri ve eski nesil sürümleri için gereken zamanın ayrılıp ayrılmadığı oldu.

CD Projekt Red'in iş geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michal Nowakowski'nin cevabı ise "Daha önce de belirtildiği gibi yeni nesil ve PC sürümüne daha fazla baktık. Kesinlikle eski nesil sürümler için yeteri kadar vakit ayırmadık. Sorun bu. Dışardan veya içerden çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir baskı olmadı. Sorun bu değildi." dedi.

Ayrıca oyunun bu kadar hataya rağmen Microsoft ve Sony'den nasıl onay aldığı da ortaya çıkmış oldu. Açıklamaya göre kendileri bu konuda tüm suçu kabul ediyorlar. Sony'e ve Microsoft'a çıkış öncesi tüm sorunları oyun çıkmadan halledeceklerini söylemişler ve şirketler de güvenip kabul etmiş.

Cyberpunk 2077'nin eski nesil konsollardaki performansı cidden moral bozucu. Oyuncuların bu kadar güvendiği bir stüdyodan böyle bir oyun gelmesi gerçekten güven kırıcı. Umuyoruz ki CD Projekt Red bir şekilde tüm hatalarını toplar ve yeniden güvenimizi kazanır.

https://www.vg247.com/2020/12/15/cyberpunk-2077-ps4-xbox-one-not-enough-dev-time/

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