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    CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti

    Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi ancak eski nesil konsollarda büyük sorunlarla birlikte çıktı.
    6 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmişti ancak özellikle PlayStation 4'te ve Xbox One'da büyük sorunlar barınıdırıyordu. 

    CD Projekt Red ise dün sabah saatlerinde oyunu eski nesil konsollarda satın alanlar için bir iade başlattı. Ancak yine de önümüzdeki süreçte yayınlanacak 3 farklı yama ile oyunu düzelteceklerini söylediler. Bugün ise CD Projekt Red tarafından başka bir haber geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"

    Ayrıca Bkz. "Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı"

    CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde yatırımcılara oyunun eski nesil sürümlerinin neden bu kadar hatalı olduğunu açıkladıkları bir toplantı düzenledi. Toplantıdaki ilk soru, çıkış tarihi ile ilgili dışardan veya içerden bir baskı hissedip hissetmedikleri ve eski nesil sürümleri için gereken zamanın ayrılıp ayrılmadığı oldu. 

    CD Projekt Red'in iş geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Michal Nowakowski'nin cevabı ise "Daha önce de belirtildiği gibi yeni nesil ve PC sürümüne daha fazla baktık. Kesinlikle eski nesil sürümler için yeteri kadar vakit ayırmadık. Sorun bu. Dışardan veya içerden çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir baskı olmadı. Sorun bu değildi." dedi.

    Ayrıca oyunun bu kadar hataya rağmen Microsoft ve Sony'den nasıl onay aldığı da ortaya çıkmış oldu. Açıklamaya göre kendileri bu konuda tüm suçu kabul ediyorlar. Sony'e ve Microsoft'a çıkış öncesi tüm sorunları oyun çıkmadan halledeceklerini söylemişler ve şirketler de güvenip kabul etmiş.

    Cyberpunk 2077'nin eski nesil konsollardaki performansı cidden moral bozucu. Oyuncuların bu kadar güvendiği bir stüdyodan böyle bir oyun gelmesi gerçekten güven kırıcı. Umuyoruz ki CD Projekt Red bir şekilde tüm hatalarını toplar ve yeniden güvenimizi kazanır.



    https://www.vg247.com/2020/12/15/cyberpunk-2077-ps4-xbox-one-not-enough-dev-time/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Bunun hesabini sormali
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    shadymarsh (Halim Samet) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamamen dolandırıcı adamlar ya. Oyun çıkmadan önceki hafta eski nesil konsollarda oyun çalışıyor diyip insanlara yalan söylediler şimdi bir tarafları tutuştu oyuncular tarafından yerden yere vurulunca :D
    Tamamen dolandırıcı adamlar ya. Oyun çıkmadan önceki hafta eski nesil konsollarda oyun çalışıyor diyip insanlara yalan söylediler şimdi bir tarafları tutuştu oy...
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    Çılgın pilot 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adama sorarlar 15 yıl boyunca okey mi oynadınız ofiste diye.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fazla Hype ile doğan hayal kırıklığı ile ölürmüş
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence 3-5 tane konsola kursalardı deneselerdi bile ne halt yediklerini anlayabilirlerdi. Çok enteresan.

    Bu arada PCde bile kaplamaların gelmediği oluyor bende. RX570, Ryzen 3100, 16 GB. Harici diske kurulu.
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    ti7800 (Eddie Morra) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bu kaplama yükleme olayı COD Warzone'da uçaktan atlamadan hemen önce oluyor. Karakterlerin yüzleri belirsiz oluyor. 2 saniye düzeliyor. Sanırım eski konsolların limitlerine gelindi.

    Not: Ps4 Pro'da oluyor. PC'de olmuyor.
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    TearsForFears 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunu deneyimleme şansım olmadı ama eski nesil konsollarda çoğu oyun 30 fpsi zor yakalamıyor mu zaten? Pc de 120 fps oynanan oyunları konsolcular düne kadar 30 fps oynuyordu. Yeni nesil konsollarda bile adam gibi 2k 60 fps oyun oynanabilecek mi muamma. Adamlar oyunu bu yüzden erteliyormuş milletin baskısıyla erken çıkardılar. Oyunu böyle erken çıkış tarihiyle tanıtmayacaklardı acele ettiler. Neyse zamanla düzelir millet pc de çatır çatır oynuyor satışların %60 ı da pc den gelmiş.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Rockstar Games gülüyordur muhtemelen.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sormazlar mı aga siz napıyonuz diye...
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    _Anarsist_ (Biraz Acele) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    valla pc oyuncuları yıllardır berbat port edilmiş oyunları oynuyor, alışkınlar. konsol oyuncularının başına gelmiş bir kere, çok bir zararı olmaz.
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    crazywinner3 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun duyurulduğunda daha ps4 çıkmamıştı :d Yine de yeterince zaman bulamamışlar. Belli ki bu oyun 1-2 yıldır geliştirme sürecinde
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunun Teaser fragmanı 7 sene önce çıktı. Eski nesil dedikleri konsollarda 7 sene önce çıktı. Yeni nesil konsollarda 1 ay önce çıktı.


    Tecrübesizliğini başka şeylere atıyorlar kötü yapıyorlar. Söyleyin işte "Optimazsyonla uğraşsak bir 7 sene daha beklerdiniz." diye.
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha rüştünü ispat etmemiş acemi oyun firması normal bir durum sorun insanları kandırmaya çalışmaları eski nesil konsollara gösterdikleri oyun videoları bu dalaverenin kanıtıdır
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    IIExtraLifeXC 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7-8 senede anca bu oluyorsa,kendi küçük dünyalarına geri dönsünler. Çünkü Witcher'dan yiyecekleri kaymağın dibini sıyırdılar bu oyun ile.
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    smalsrol (Volkan Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi ) IIExtraLifeXC
    8 sene mi ? Sen 2013 de mi başladılar sanıyorsun ? Max 4 senesi var.
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    5264 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, cd projekt red ve
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