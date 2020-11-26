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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor

    Yılın en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077 ne yazık ki toplamda 3 kere ertelendi ve oyuncular bu yüzden biraz güvensiz. Ancak bu sefer CDPR oyunun 10 Aralık'ta çıkacağını bilmemizi istiyor.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor
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    The Witcher 3 ile çoğu oyuncunun sevgisini ve güveninin kazanan ve çok yakın bir zamanda Cyberpunk 2077 isimli oyunu piyasaya sürecek olan CD Projekt Red'in son mali çeyrek raporları paylaşıldı ve yapılan açıklamada Cyberpunk 2077'nin ertelenmeyeceği özellikle vurgulandı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması"

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    Yapılan sunumda Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi 4 kez referans olarak gösteriliyor ve özellikle vurgulanıyor. Yani CD Projekt Red, oyunun bir kez daha ertelenmeyeceği konusunda artık tamamen emin diyebiliriz. Sunumda oyunun çıkış tarihi dışında da oldukça önemli bilgiler paylaşıldı.

    Üçüncü Mali Çeyrek Sonuçları

    CD Projekt Red, geride bıraktığımız 2020 yılının üçüncü mali çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde etmiş ve bu da yaklaşık olarak şirketin 6 milyon dolar kâra geçtiğini gösteriyor. Bir önceki yılın aynı mali çeyreğine göre gelir %13, kâr ise %57 artmış durumda. 

    Bu dönemde elde edilen gelirin büyük bir kısmı hala satmaya devam eden The Witcher 3 Wild Hunt'tan geliyor. Ayrıca Gwent: The Witcher Card Game'in de satış sayılarının başarılı bir şekilde arttığı söyleniyor. Aşağıdaki ilk görselde oyunun reklamı ve tanıtımı için iş birliği yapılan markaların listesi bulunuyor, ikinci görselde ise oyunun hangi ülkelerde yerelleştirme yapılmış bir şekilde yayınlanacağı bulunuyor.

    Cyberpunk 2077'nin de yayınlanmasının ardından CD Projekt Red'in şu anda geliştrdiğini bildiğimiz büyük bir oyun yok. Bu yüzden bu konuda da şirketin planları fazlasıyla merak ediliyor.

    Partnerler

    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor
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    Yerelleştirme yapılan ülkeler

    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor
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    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tabi muhakkak
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    eraslan.omer 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle ertelenmeyecek. Yatırım tavsiyesi değildir !!!
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