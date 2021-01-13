Cyberpunk 2077'nin çevrimiçi moduna dair detaylar sızdırılmış olabilir; GTA V tarzı soygun görevi var!

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yapıtğı Cyberpunk 2077, yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Oyunun yayınlanmasından bu yana neredeyse her gün oyunla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilerin çoğu da oyunla alakalı olmayan, daha çok şirketle alakalı olan bilgilerdi. Ancak bu sefer çıkan söylenti oyunun kendisiyle ilgili.

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Cyberpunk 2077'nin performans sorunlarını çözen iki yama Şubat ayının sonuna kadar yayınlanacak. Ayrıca bu yıl içerisinde oyuna eklenecek olan ve sayısı belli olmayan ücretsiz DLC'ler de bulunuyor. Bir de son olarak oyunun çevrimiçi modu bulunuyor.

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Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı

Daha önce yapılan açıklamalarda oyunun çevrimiçi modunun öylesine bir mod olmayacağını, bu duruma sanki yeni bir oyun gibi baktıkları söylenmişti. Çoğu oyuncunun tahminine göre de GTA Online veya Red Dead Online tarzı bir yapım çıkacağı düşünülüyor.

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GTA V tarzı soygun görevleri

Ortaya çıkan son söylenti ise oyunun çevrimiçi modundan bazı detayları açığa çıkartıyor. Bu söylentiler anonim bir kaynağın, oyunun PC'deki dosyalarında bulduğu bazı çok oyunculu kodlardan dolayı çıktı. Kodları aşağıda bulabilirsiniz.

Çok Oyunculu Soygun Görevi

MP.Heist.DebugMessageNameChanged

MP.Heist.MessagePlayerReady

MP.Heist.SetPlayerCharacterClass (may imply multiplayer is focused on more strict character class selection system)MP_PlayerReady

++ %s joined the heist

— %s left the heist

Character.Cpo_Muppet_Solo

Character.Cpo_Muppet_Assassin

Character.Cpo_Muppet_Netrunner

Character.Cpo_Muppet_Techie

lobby

cpo_heist_started

Character.Cpo_Muppet_Default

Character.

Character.Cpo_Default_Player

Çok Oyunculu Team Deathmatch

++ %s joined the match

>> %s killed %s

You sent yourself directly to hell! Please don’t come back

Wow! You killed yourself… Bravo.

Your bullet was stronger than your self-esteem

Your shot destroyed your own body and soul. Duh

You sent %s directly to hell!

Wow! You killed %s without compassion

Your bullet was stronger than %s’s head

Your shot destroyed %s’s body and soul

%s sent you directly to hell!

Wow! %s killed you without compassion

%s’s bullet was stronger than your head

%s’s shot destroyed your body and soul

AllowJoinInProgressDM

Kodlara baktığımızda aynı GTA V'in çevrimiçi modunda olduğu gibi soygun görevleri olduğunu görüyoruz. Ayrıca bazı karakter sınıfları da bulunuyor. Cyberpunk 2077'nin içerisinde bu tarzda büyük soygun görevleri yoktu. Belki de oyunun ücretsiz DLC'lerinden birinde, hikaye görevinde deneyimleyebilmemiz için bir soygun görevi ekleyebilirler.

Diğer kodlara baktığımızda ise oyunda bir Team Deathmatch modu olduğunu görüyoruz. Kodlardan bir detay anlaşılamıyor ancak oyuncuların böyle bir mod beklemediğini de söylemek gerek.

Tüm bunlarında resmi olmadığını yalnızca söylenti olduğunu hatıraltalım. Cyberpunk 2077'in çevrimiçi moduna dair daha fazla detay bu yıl içerisidne paylaşılacak.

https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-multiplayer-exposed-by-dataminers/

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