CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı

Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi oyunlar ile tanınan CD Projekt Red, bu haftanın başında siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. CD Projekt'in saldırıyı düzenleyenlerle herhangi bir uzlaşmaya gitmeyeceğini açıklamasının ardından da dün öğlen saatlerinde saldırıyı yapanlar karşı hamlede bulundu.

Dün öğlen saatlerinde Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt (hem orijinal oyun hem de henüz yayınlanmamış olan ışın izleme özellikli sürüm) ve Thronebreaker: The Witcher Tales'in kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu. Açık arttırma 1 milyon dolardan başladı ve minimum arttırma 500 bin dolardı. Direkt olarak 7 milyon dolar teklif eden de hemen alabilecekti.

Açık arttırma süresinin 48 saat olmasına rağmen, süre dolmadan alıcı bulundu ve oyunların kodları satıldı. Kime satıldığı veya ne kadara satıldığı bilinmiyor. Ancak tatmin eden bir ücrete satıldığı yazıyor. Bu da insanın aklına direkt olarak 7 milyon doları getiriyor.

Satın alan kişi için de kodları tekrar satamayacağı ve dağıtamayacağı şartı koşuldu. CD Projekt Red'ten olaylar ile ilgili dünden bu yana bir açıklama gelmiş değil.

https://www.vg247.com/2021/02/12/cd-projekt-red-cyberpunk-2077-the-witcher-3-source-code-auction-sold/

