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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı

    Dün öğlen saatlerinde CD Projekt oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde açık arttırma sunuldu ve satış bitirildi.
    12 Şubat 2021, 15:15 (Güncellendi, 5 gün)
    6,3b
    1
    21
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı
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    Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi oyunlar ile tanınan CD Projekt Red, bu haftanın başında siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. CD Projekt'in saldırıyı düzenleyenlerle herhangi bir uzlaşmaya gitmeyeceğini açıklamasının ardından da dün öğlen saatlerinde saldırıyı yapanlar karşı hamlede bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu

    Ayrıca Bkz. "Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir"

    Dün öğlen saatlerinde Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt (hem orijinal oyun hem de henüz yayınlanmamış olan ışın izleme özellikli sürüm) ve Thronebreaker: The Witcher Tales'in kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu. Açık arttırma 1 milyon dolardan başladı ve minimum arttırma 500 bin dolardı. Direkt olarak 7 milyon dolar teklif eden de hemen alabilecekti. 

    Açık arttırma süresinin 48 saat olmasına rağmen, süre dolmadan alıcı bulundu ve oyunların kodları satıldı. Kime satıldığı veya ne kadara satıldığı bilinmiyor. Ancak tatmin eden bir ücrete satıldığı yazıyor. Bu da insanın aklına direkt olarak 7 milyon doları getiriyor.

    Satın alan kişi için de kodları tekrar satamayacağı ve dağıtamayacağı şartı koşuldu. CD Projekt Red'ten olaylar ile ilgili dünden bu yana bir açıklama gelmiş değil.



    https://www.vg247.com/2021/02/12/cd-projekt-red-cyberpunk-2077-the-witcher-3-source-code-auction-sold/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belki CD Projekt fake hesapla kendi almıştır çaktırmadan
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    madonos 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    Kaynak kodları kullanarak, oyunları devam ettirmeleri ya da yeni bir oyun yapmaları çok zor. Atıyorum şu olabilir mesela. Nasıl bir sistem hiyerarşisi kurmuşlar. Sorunları hangi kodlarla ve hangi teknoloji ile gidermişler. Bu gibi şeyler çok değerlidir. Bir bakıma kaynak kod oyunun teknolojisini demektir.
    Kaynak kodları kullanarak, oyunları devam ettirmeleri ya da yeni bir oyun yapmaları çok zor. Atıyorum şu olabilir mesela. Nasıl bir sistem hiyerarşisi kurmuşlar...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Adoring 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk pvp server gelsinxd
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yavaş gel 7 milyon dolara değil oyun motoru yazmak, oyun motoru yazma kapasitesindeki programmerların maaşını 3 yıl ödeyemezsin :D
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    7 milyon ile oyun motoru yazılır. Modeller, animasyonlar vs. dahilse düşünülebilir ancak sadece kodlarsa güzel kazık yemişler.
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    KaleyDeskop (ali ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    saçma bir haber, sözüm dh den dışarı. hiç kimse böyle bir önemsiz kaynak kodu için 7 milyon vermez, veren tek kişi ise cdprdır oda teröristlerle pazarlık yapmayız deyip el altından satın almış olabilir. ayrıca kodları kimseye bir daha satamaz koşulu ne alaka? sanki adamlar yasal bir satış yapıyormuş da şart koyuyorlarmış gibi??







    en iyi ihtimal kimse almadı sadece haber plsun adım yürüsün diye yalan haber yapmışlardır. yinede cdpr bir haltlar çeviriyor gibi..
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    S Sertac1010 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Olay başından itibaren Elon Musk'ın içinde olduğu borsa manüpülasyonundan ibaret.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kodlar ile yeni oyun yapıp telifsiz yayınlanır mı?
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    4 435 5 gün ( Mesaj Silindi ) Aref6
    Yanlış bilmiyorsam teliften kurtulabilmesi için %70 fark gerekiyor. Bu da zaten neredeyse sıfırdan yazmak demek.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kodları alan kişi oyundaki bugları CDPR'den önce düzeltir.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    "Satın alan kişi için de kodları tekrar satamayacağı ve dağıtamayacağı şartı koşuldu."
    Çalıntı ürün için bir de şart koşmuşlar :D
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    A aliceqper 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu kadar telif o bu varken kaynak kodları büyük firmaların alacağını sanmam. ayrıca her yiğidin yoğurdu yiğişi ayrıdır. kodları analiz etmek okumak kodu tanımayan için öyle kolay olmayacaktır. Ayrıca diyelim ki aldın. adamlar korsan nesine güveneceksin yeniden satmayacaklarının? Çok güven vermişlerdir eminim ama neyine güvencen :)
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belki CD Projekt fake hesapla kendi almıştır çaktırmadan
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    6329 kez okundu.
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    cd projekt red, siber saldırı ve
    5 etiket daha oyun kaynak kodları satıldı cyberpunk 2077 the witcher Yazılım
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