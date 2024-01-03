Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CD Projekt Red satın alınmakla ilgilenmiyor

    The Witch ve Cyberpunk 2077’nin arkasındaki CD Projekt Red, şirketin görevden ayrılan CEO'suna göre satın alınmakla "ilgilenmiyor". Hatta geliştiricinin yeni firmalar satın alacağı söyleniyor.
    CD Projekt Red satın alınmakla ilgilenmiyor Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk ve The Witcher geliştiricisi CD Projekt Red, şirketin görevden ayrılan CEO'su Adam Kiciński’ye (1 Ocak'ta CEO'luk görevinden ayrıldı ve Baş Strateji Sorumlusu rolünü üstlendi) göre satın alınmakla ilgilenmiyor. Kiciński, bunların tamamen söylentiden ibaret olduğunu ve gerçekçi olmadığını aktardı.

    CD Projekt Red kendi yolunda ilerleyecek

    Yapılan açıklamalara göre CD Projekt Red, herhangi bir büyük kuruluşa dahil olmakla ilgilenmiyor. Bununla birlik firma birkaç yıl içinde daha da büyük ve güçlü bir organizasyon olmayı hedefliyor. Kiciński, CD Projekt Red’in iddialı planları olduğunu ve bağımsızlığa değer verdiklerini söylüyor.

    CD Projekt Red satın alınmakla ilgilenmiyor Tam Boyutta Gör
    Kiciński ayrıca şirketin 2024 yılında kendi satın almalarını yapma potansiyeli hakkında da konuştu. Aktarılanlara göre CD Projekt Red, şu anda bir satın alım planlamıyor olsa da firmanın stratejileriyle örtüşen ve süreçleri hızlandırabilecek fikirlere açık. Öte yandan sadece mali nedenlerden dolayı bir satın almayla ilgilenilmiyor. CD Projek'in Cyberpunk 2077 için çıkardığı son genişleme paketi Phantom Liberty ve 2.1 güncellemesi, 2020'deki sarsıntılı çıkıştan sonra oyun hakkındaki düşünceleri neredeyse tamamen pozitife çevirdi.

    CD Projekt Red ise halihazırda tüm odağını yeni The Witcher oyununa çevirmiş durumda. Firma geçtiğimiz kasım ayında 330 geliştiricinin (CD Projekt’in büyük bir kısmı) Witcher oyunu için çalıştığını ve bu sayının 2024’ün ilk yarısında 400’e çıkacağını açıklamıştı. Firmanın yine önemli miktardaki geliştiricisi ise Cyberpunk'ın devam oyunu üzerinde görev alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kamyon tonaj yükseltme toyota corolla 1.33 comfort yorum marşpiyel işlemli araç alınır mı macbook harici disk görmüyor özdebir nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP05132
    Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP05132
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız