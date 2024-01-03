Tam Boyutta Gör Cyberpunk ve The Witcher geliştiricisi CD Projekt Red, şirketin görevden ayrılan CEO'su Adam Kiciński’ye (1 Ocak'ta CEO'luk görevinden ayrıldı ve Baş Strateji Sorumlusu rolünü üstlendi) göre satın alınmakla ilgilenmiyor. Kiciński, bunların tamamen söylentiden ibaret olduğunu ve gerçekçi olmadığını aktardı.

CD Projekt Red kendi yolunda ilerleyecek

Yapılan açıklamalara göre CD Projekt Red, herhangi bir büyük kuruluşa dahil olmakla ilgilenmiyor. Bununla birlik firma birkaç yıl içinde daha da büyük ve güçlü bir organizasyon olmayı hedefliyor. Kiciński, CD Projekt Red’in iddialı planları olduğunu ve bağımsızlığa değer verdiklerini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Kiciński ayrıca şirketin 2024 yılında kendi satın almalarını yapma potansiyeli hakkında da konuştu. Aktarılanlara göre CD Projekt Red, şu anda bir satın alım planlamıyor olsa da firmanın stratejileriyle örtüşen ve süreçleri hızlandırabilecek fikirlere açık. Öte yandan sadece mali nedenlerden dolayı bir satın almayla ilgilenilmiyor. CD Projek'in Cyberpunk 2077 için çıkardığı son genişleme paketi Phantom Liberty ve 2.1 güncellemesi, 2020'deki sarsıntılı çıkıştan sonra oyun hakkındaki düşünceleri neredeyse tamamen pozitife çevirdi.

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CD Projekt Red ise halihazırda tüm odağını yeni The Witcher oyununa çevirmiş durumda. Firma geçtiğimiz kasım ayında 330 geliştiricinin (CD Projekt’in büyük bir kısmı) Witcher oyunu için çalıştığını ve bu sayının 2024’ün ilk yarısında 400’e çıkacağını açıklamıştı. Firmanın yine önemli miktardaki geliştiricisi ise Cyberpunk'ın devam oyunu üzerinde görev alıyor.

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CD Projekt Red satın alınmakla ilgilenmiyor