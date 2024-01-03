CD Projekt Red satın alınmakla ilgilenmiyor

CD Projekt Red kendi yolunda ilerleyecek
Yapılan açıklamalara göre CD Projekt Red, herhangi bir büyük kuruluşa dahil olmakla ilgilenmiyor. Bununla birlik firma birkaç yıl içinde daha da büyük ve güçlü bir organizasyon olmayı hedefliyor. Kiciński, CD Projekt Red’in iddialı planları olduğunu ve bağımsızlığa değer verdiklerini söylüyor.
CD Projekt Red ise halihazırda tüm odağını yeni The Witcher oyununa çevirmiş durumda. Firma geçtiğimiz kasım ayında 330 geliştiricinin (CD Projekt’in büyük bir kısmı) Witcher oyunu için çalıştığını ve bu sayının 2024’ün ilk yarısında 400’e çıkacağını açıklamıştı. Firmanın yine önemli miktardaki geliştiricisi ise Cyberpunk'ın devam oyunu üzerinde görev alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.