Cyberpunk 2077’nin devam oyunu FPS olmayabilir

Cyberpunk 2077’nin devam oyunu için çalışmalar başladı
Oldukça başarılı Phantom Liberty paketi ve 2.0 güncellemesinin ardından CD Projekt Red, yapım için yolun sonuna gelindiğini duyurdu. Bununla beraber firma, bir sonraki Cyberpunk yapımı için çalışmaların başladığını da belirtti ve proje hakkında konuştu.
Yeni Cyberpunk Witcher benzeri bir oynanış sunabilir
The Witcher serisi ile üçüncü şahıs oynanışı seçen CD Projekt, Cyberpunk 2077’de FPS (birinci şahış) oynanışına yer vermesi ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Birçok oyuncu Cyberpunk 2077’nin FPS yapısını sevse de bazı oyuncular, oyunun TPS seçeneği sunmasını istiyordu ancak görünüşe göre stüdyo, kararından pişman değil.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.