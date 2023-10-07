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    Cyberpunk 2077’nin devam oyunu FPS olmayabilir

    Problemli bir çıkışın ardından uzun süre pas geçilen Cyberpunk 2077, bu süreçte büyük güncellemeler aldı ve başarılı bir yapıma dönüştü. CD Projekt, şimdi de Cyberpunk’ın devam oyunu hakkında konuştu.
    The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 Tam Boyutta Gör
    2020 yılında problemli bir çıkış yaşayan Cyberpunk 2077, oyun tarihinin en büyük tartışmalarından birine yol açmıştı. Hikayesi ve oynanışı ile dikkat çeken yapım, birçok hata ve performans problemlerinden dolayı Playstation ve Xbox mağazalarından kaldırılmıştı. Bu problemleri çözmek için ciddi çalışmalara başlayan CD Projekt Red, 2022 yılında yayınladığı 1.5 güncellemesi ile oyunu tekrar piyasaya sürmüştü ve dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra birçok güncelleme daha yayınlayan stüdyo, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty genişlemesinden sonra Cyberpunk 2 üzerinde çalışmalara başladı.

    Cyberpunk 2077’nin devam oyunu için çalışmalar başladı

    Oldukça başarılı Phantom Liberty paketi ve 2.0 güncellemesinin ardından CD Projekt Red, yapım için yolun sonuna gelindiğini duyurdu. Bununla beraber firma, bir sonraki Cyberpunk yapımı için çalışmaların başladığını da belirtti ve proje hakkında konuştu.

    Yeni Cyberpunk Witcher benzeri bir oynanış sunabilir

    The Witcher serisi ile üçüncü şahıs oynanışı seçen CD Projekt, Cyberpunk 2077’de FPS (birinci şahış) oynanışına yer vermesi ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Birçok oyuncu Cyberpunk 2077’nin FPS yapısını sevse de bazı oyuncular, oyunun TPS seçeneği sunmasını istiyordu ancak görünüşe göre stüdyo, kararından pişman değil.

    Cyberpunk 2077 için yayınlanan bir TPS modu Tam Boyutta Gör
    Yapımda Görev Yönetmeni olarak görev alan Pawel Sasko, Cyberpunk 2077’nin birinci şahıs görünüm sunmasının yapıma bir kimlik kattığını ve bu karardan pişman olmadıklarını belirtti. Witcher’dan farklı bir oynanış sunması ile bir kimlik kazanan Cyberpunk, daha sonraki yapımlarda bu yolu izlemeyebilir. Sasko, Cyberpunk’ın Project Orion kod adlı yeni yapımının FPS veya TPS olması hakkında henüz bir karara varmadıklarını belirtti. Sizce yeni Cyberpunk Witcher 3’e benzer bir oynayış sunmalı mı?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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