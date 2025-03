The Witcher 4'ün çıkış tarihine yönelik ilk açıklama: 2026’da gelmeyecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir merakla beklenen The Witcher 4 için bekleyiş daha da uzayacak gibi görünüyor. CD Projekt, oyunun 2026 yılı sonuna kadar çıkmayacağını kesin bir dille açıkladı. Bu açıklama, şirketin 2024 mali yılına ait gelir sunumunda yapıldı. Bazı söylentiler oyunun 2026’da çıkabileceğine işaret etmişti ancak geliştiricinin açıklamasına göre The Witcher 4, 2027’den önce çıkmayacak.

"2026'da çıkmayacak"

CD Projekt'in finansal hedefler ve yönetim hedeflerini açıkladığı sunumda, The Witcher 4’ün 2026 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmeyeceği açıklandı. Sunumda “The Witcher 4'ü 2026 yılı sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor olsak da, yine de bu finansal hedefle hareket ediyoruz” denildi.

Şirketin finans müdürü Piotr Nielubowicz, sunumun soru-cevap bölümünde “Oyunun kesin çıkış tarihini henüz açıklamayacağız. Yatırımcılara daha fazla görünürlük sağlamak için şu anda paylaşabileceğimiz tek şey, oyunun 31 Aralık 2026'da sona erecek olan teşvik programındaki ilk hedef zaman dilimi içinde piyasaya sürülmeyeceğidir” dedi.

2027’de çıkabilir

CD Projekt’in bu yaklaşımı The Witcher 4’ün çıkışı için 2027 yılını daha büyük bir olasılık haline getiriyor. Elbette bu, en erken çıkış tarihi olarak okunmalı, dolayısıyla 2028’e de kayabilir. Genel olarak AAA oyunların geliştirme süreçleri üç ile beş yıl arasında sürüyor. Gayriresmi olarak The Witcher 4’ü 2022’de bir yol haritası olarak duyurulmuştu. CD Projekt, Kasım 2024'te The Witcher 4'ün “tam üretime” girdiğini söylemişti. Şu anda ise oyun üzerinde 411 kişi aktif olarak çalışıyor. Bu arada 2027 ve 2028 dönemi yeni nesil Xbox ve PS6’nın çıkış tarihi de olabilir. Yıllardır bu tarihler üzerinde böyle bir söylenti var.

