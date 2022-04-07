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    CD Projekt, yeni Witcher oyununda neden Unreal Engine 5'e geçiş yaptıklarını açıkladı

    Geçtiğimiz haftalarda yeni Withcer oyununun geliştirildiğini açıklayan CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde de yeni oyunda neden Unreal Engine 5'e geçiş yaptıklarını açıkladı.
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    CD Projekt neden Unreal Engine 5'e geçiş yaptıklarını açıkladı
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    CD Projekt'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı The Witcher serisinin yeni oyunu bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Duyuruda dikkat çeken bilgi yeni oyunun Unreal Engine 5 ile geliştirilecek olmasıydı ve geçtiğimiz saatlerde de CDPR'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.

    Neden Unreal ENgine 5'e Geçildi?

    Geçtiğimiz saatlerde CDPR'nin CTO'su Pawel Zawodny, yeni oyuna neden Unreal Engine 5'e geçiş yaptıklarını anlattı. Pawel Zawodny'nin söylediğine göre yeni oyunda Unreal Engine 5'e geçmelerindeki birincil sebep Unreal Engine 5'in açık dünya yaratma konusundaki başarısı. CD Projekt Red'in Sanat Yönetmeni Jakub Knapik ise Unreal Engine 5'te istedikleri birçok özelliğin olduğunu söyledi.

    Oyun Direktörü Jason Slama ise bu tür oyunların sahip olduğu değişkenlerin ve hareketli parçaların miktarı nedeniyle güçlü bir oyun motoruna gerek duyduğunu ve bu motorun da bunu karşıladığını belirtti.

    Genel olarak baktığımızda Unreal Engine 5'in açık dünya yaratma konusunda iddialı olduğunu zaten biliyorduk, bu yüzden Witcher gibi güçlü bir marka için bu tarz bir anlaşmanın yapılması çok da enteresan değil ancak yine de hazırdaki oyun motorunu değiştirmek biraz riskli bir karar diyebiliriz.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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