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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil oyun motoru Unreal Engine 5 resmi olarak çıkışını yaptı

    İki yıl önce yapılan duyurunun ardından Epic Games, geçtiğimiz saatlerde Unreal Engine 5'in resmi olarak çıkış yaptığını ve tüm geliştiricilere sunulduğunu duyurdu.
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    Unreal Engine 5 resmi olarak çıkışını taptı
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    Epic Games'in iki yıl öncesinde duyurduğu ve duyurulduğundan bu yana heyecanla beklenen Unreal Engine 5'ten güzel haber geldi.

    Unreal Engine 5 Çıktı

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir canlı yayın ile birlikte yeni nesil oyun motoru Unreal Engine 5'in çıkış yaptığı ve tüm geliştiriciler için erişime sunulduğu açıklandı. Unreal Engine 5 duyurulmasından bu yana teknoloji demolarıyla birlikte kendine hayran bırakan bir teknolojiye sahip olduğunu göstermişti. Özellikle yüz animasyonları ve ışıklandırma konusunda bir hayli heyecanlandırıcı.

    Her ne kadar Unreal Engine 5'in çıkması güzel bir haber olsa da bizleri asıl heyecanlandıran şey Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunlar. Şu an için STALKER 2 ve yeni The Witcher oyununun Unreal Engine 5 ile geliştirildiği biliniyor. Ayrıca Gears geliştiricisi The Coalition'ın da birkaç farklı oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Umuyoruz ki Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunları da yakın bir zamanda görürüz ve bu teknolojiyi deneyimleyebiliriz.

    Aşağıda da The Coalition'ın Unreal Engine 5 ile geliştirdiği sinematik videoyu ve UE5 ile çalışan oyun şirketlerini görebilirsiniz.

    Unreal Engine 5 Videosu

    UE5 ile Çalışan Şirketler

    Unreal Engine 5 resmi olarak çıkışını taptı
    Tam Boyutta Gör

    Unreal Engine 5 resmi olarak çıkışını taptı
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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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