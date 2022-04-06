Yeni nesil oyun motoru Unreal Engine 5 resmi olarak çıkışını yaptı

Epic Games'in iki yıl öncesinde duyurduğu ve duyurulduğundan bu yana heyecanla beklenen Unreal Engine 5'ten güzel haber geldi.
Unreal Engine 5 Çıktı
Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir canlı yayın ile birlikte yeni nesil oyun motoru Unreal Engine 5'in çıkış yaptığı ve tüm geliştiriciler için erişime sunulduğu açıklandı. Unreal Engine 5 duyurulmasından bu yana teknoloji demolarıyla birlikte kendine hayran bırakan bir teknolojiye sahip olduğunu göstermişti. Özellikle yüz animasyonları ve ışıklandırma konusunda bir hayli heyecanlandırıcı.
Her ne kadar Unreal Engine 5'in çıkması güzel bir haber olsa da bizleri asıl heyecanlandıran şey Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunlar. Şu an için STALKER 2 ve yeni The Witcher oyununun Unreal Engine 5 ile geliştirildiği biliniyor. Ayrıca Gears geliştiricisi The Coalition'ın da birkaç farklı oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Umuyoruz ki Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunları da yakın bir zamanda görürüz ve bu teknolojiyi deneyimleyebiliriz.
Aşağıda da The Coalition'ın Unreal Engine 5 ile geliştirdiği sinematik videoyu ve UE5 ile çalışan oyun şirketlerini görebilirsiniz.
Unreal Engine 5 Videosu
UE5 ile Çalışan ŞirketlerBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa