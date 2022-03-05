Witcher ve Cyberpunk geliştiricisi CD Projekt, Rusya'daki oyun satışlarını durduruyor

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Bildiğiniz üzere ne yazık ki şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Savaş sebebiyle de birçok şirketten Rusya'ya karşı bir ambargo geldi. Geçtiğimiz saatlerde de tanınan bir oyun şirketinden benzer bir hamle geldi.

CD Projekt'ten Ambargo

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanıdığımız CD Projekt Red, Rusya ve Belarus'taki oyun satışlarını Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle durdurma kararı aldı. CD Projekt Red'in oyunları dijital platformlarda Rusya ve Belarus için satın alınamaz hale gelecek.

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CD Projekt ayrıca dijital oyun platformu GOG'un da sahibi. GOG üzerindeki tüm oyunlar da yine Rusya ve Belarus üzerinden satın alınamayacak. Son 12 aylık dönemde GOG üzerinde Rusya ve Belarus'tan yapılan alışveriş, toplam alışverişin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor. CD Projekt'in yaptığı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

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CD Projekt, Rusya'daki oyun satışlarını durduruyor