Cehennem Melekleri 4 fragmanı yayınlandı: Aksiyon, Megan Fox, 50 Cent ve dahası

Tam Boyutta Gör Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Barney Ross karakteri yaklaşık dokuz yıl sonra bir kez daha Cehennem Melekleri'ne liderlik etmeye hazırlanıyor. Film serisine verilen dokuz yıllık aranın ardından "The Expendables" serisinin dördüncü filmi için ilk resmi fragman yayınlandı. "Expend4bles" adını taşıyan film Türkiye’de Cehennem Melekleri 4 olarak adlandırılacak.

Tam Boyutta Gör Serinin veteranları Jason Statham, Dolph Lundgren ve Randy Couture yeni filmde Stallone ile birlikte rollerine geri dönecek. Ancak kadroya yeni katılan isimler de bulunuyor. Bunların arasında Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Jacob Scipio, Levy Tran, Eddie Hall, Iko Uwais ve Andy Garcia yer alıyor.

Fragmanda Fox’un Statham'ın karakteri Lee Christmas ile buluştuğunu ve ikilinin karmaşık bir geçmişi olduğunu anlıyoruz. Ateşli bir kavganın ardından, son görevleri için Cehennem Melekleri ekibine katılıyor ve yeni gelenler ile eskilerden oluşan ekip beklenen aksiyona dalıyor. Cehennem Melekleri 4, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor.

Cehennem Melekleri 4, Türkiye’de 22 Eylül 2023 tarihinde vizyona girecek. Hemen aşağıdan filmin fragmanını izleyebilirsiniz.

