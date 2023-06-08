Cehennem Melekleri 4 fragmanı yayınlandı: Aksiyon, Megan Fox, 50 Cent ve dahası

Fragmanda Fox’un Statham'ın karakteri Lee Christmas ile buluştuğunu ve ikilinin karmaşık bir geçmişi olduğunu anlıyoruz. Ateşli bir kavganın ardından, son görevleri için Cehennem Melekleri ekibine katılıyor ve yeni gelenler ile eskilerden oluşan ekip beklenen aksiyona dalıyor. Cehennem Melekleri 4, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor.
Cehennem Melekleri 4 vizyon tarihi
Cehennem Melekleri 4, Türkiye’de 22 Eylül 2023 tarihinde vizyona girecek. Hemen aşağıdan filmin fragmanını izleyebilirsiniz.
Çok iyi