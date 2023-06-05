The Last of Us 2. sezonda final yapabilir

İkinci sezonu son sezon olabilir
HBO drama şefi Francesca Orsi'nin açıklamalarına göre, hayranların en az üç sezon umudunun aksine, The Last of Us'ın yaklaşan ikinci sezonu son sezonu olabilir. Drama şefi yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Dizi için 3. Sezon fikrini kesin bir şekillde duymadık. Bu noktada 3. Sezon olacağının bir garantisi yok ama yönetmenlerin de 3. Sezon için bir vizyonu olduğunu biliyorum. Ancak dizinin daha fazla sezon yapmaya elverişli olup olmadığını henüz bilmiyorum."
IMDB ve Cinemorgue'dan elde edilen veriler, The Last of Us'ın en ölümcül dizi olduğunu ve karakterlerin yarısından fazlasının 1. sezonda öldürüldüğünü açıkça göstermekte. Ölüm oranı bölüm başına 5.78 karakter ölümü ile bir dizi için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oranlardan biri olarak kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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