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    The Last of Us 2. sezonda final yapabilir

    Milyonların severek izlediği aynı isimli video oyunundan uyarlanan HBO'nun popüler dizisi The Last of Us, yayınlanacak olan 2. sezonu ile ekranlara veda edebilir. 
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    The Last of Us 2. sezonu ile final yapabilir Tam Boyutta Gör
    Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yönetilen popüler dizi The Last of Us, ölümcül bir enfeksiyonun modern uygarlığı yok etmesinden 20 yıl sonra Pedro Pascal tarafından canlandırılan Joel ve Ellie'nin (Bella Ramsey) hikayesini anlatıyor.

    İkinci sezonu son sezon olabilir

    HBO drama şefi Francesca Orsi'nin açıklamalarına göre, hayranların en az üç sezon umudunun aksine, The Last of Us'ın yaklaşan ikinci sezonu son sezonu olabilir. Drama şefi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

    "Dizi için 3. Sezon fikrini kesin bir şekillde duymadık. Bu noktada 3. Sezon olacağının bir garantisi yok ama yönetmenlerin de 3. Sezon için bir vizyonu olduğunu biliyorum. Ancak dizinin daha fazla sezon yapmaya elverişli olup olmadığını henüz bilmiyorum."

    IMDB ve Cinemorgue'dan elde edilen veriler, The Last of Us'ın en ölümcül dizi olduğunu ve karakterlerin yarısından fazlasının 1. sezonda öldürüldüğünü açıkça göstermekte. Ölüm oranı bölüm başına 5.78 karakter ölümü ile bir dizi için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oranlardan biri olarak kaydedildi.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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