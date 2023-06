The Last of Us 2. sezonda final yapabilir

Tam Boyutta Gör Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yönetilen popüler dizi The Last of Us, ölümcül bir enfeksiyonun modern uygarlığı yok etmesinden 20 yıl sonra Pedro Pascal tarafından canlandırılan Joel ve Ellie'nin (Bella Ramsey) hikayesini anlatıyor.

İkinci sezonu son sezon olabilir

HBO drama şefi Francesca Orsi'nin açıklamalarına göre, hayranların en az üç sezon umudunun aksine, The Last of Us'ın yaklaşan ikinci sezonu son sezonu olabilir. Drama şefi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Dizi için 3. Sezon fikrini kesin bir şekillde duymadık. Bu noktada 3. Sezon olacağının bir garantisi yok ama yönetmenlerin de 3. Sezon için bir vizyonu olduğunu biliyorum. Ancak dizinin daha fazla sezon yapmaya elverişli olup olmadığını henüz bilmiyorum."

IMDB ve Cinemorgue'dan elde edilen veriler, The Last of Us'ın en ölümcül dizi olduğunu ve karakterlerin yarısından fazlasının 1. sezonda öldürüldüğünü açıkça göstermekte. Ölüm oranı bölüm başına 5.78 karakter ölümü ile bir dizi için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oranlardan biri olarak kaydedildi.

