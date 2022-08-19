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Celsius son dönemde yaşadığı kritik dönemde sadece kendisini değil diğer şirketleri de zor duruma soktu. Birçok yatırımcı yatırımlarını çekemezken, projeye bağlı şirketler de planlamalarında aksaklık yaşadı. En sonunda iflas başvurusu yaptı. Celsius Network'ün bu kararı Kanada’nın en büyük emeklilik fonundan biri olan Caisse de dépôt et place du Québec (CDPQ) şirketini de etkiledi.

Söz konusu bu fon, Celsius Network‘e 150 milyon dolarlık yatırımını geri çekti. CDPQ CEO’su Charles Edmond yaptığı açıklamada, “Kripto varlıklarla ilgili zorluklar olduğunu biliyorduk, ancak belki de bu zorlukları hafife aldık” dedi.

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Caisse de dépôt et place du Québec (CDPQ) de ise benzer bir durum yaşandı. Şirket Ekim 2021’de kripto piyasasının yaklaşık 3 trilyon dolarlık zirve döneminde, Celsius Network’ü portföyüne eklediğini duyurmuştu.

Emeklilik yöneticisinin baş teknoloji sorumlusu Alexandre Synnett yaptığı basın açıklamasında Celsius’u dünyanın önde gelen kripto kredi sağlayıcısı olarak tanımlamıştı.

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Celsius Network (CEL) 150 milyon dolarlık yatırımı kaçırdı