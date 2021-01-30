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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cem Uzan’dan Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava

    Cem Uzan yıllar sonra Motorola’ya dava açtı. Cem Uzan, Fransa’da açtığı davada 160 milyon dolarlık zararının giderilmesini talep ediyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,6b
    64
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    Cem Uzan’dan Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava
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    Motorola ve Cem Uzan arasındaki yıllar süren restleşmede yeni bir gelişme yaşandı. Cem Uzan ve Hakan Uzan, Motorola’ya dava açtı. 

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    Cem Uzan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Motorola’nın Uzan kardeşleri 160 milyon doları aşan zarara uğrattığı gerekçesiyle Judiciaire de Paris Mahkemesi'nde Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava açıldı. 

    Cem Uzan, konuyla ilgili paylaşımında, “Bu Motorola davası, Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır.” dedi.

    Cem Uzan ve Motorola olayının özeti

    Cem Uzan ve Motorola arasındaki yaşanan olayların üzerinden yıllar geçmiş olsa da tam olarak ne yaşandığı halen netlik kazanmadı. Yaşananları özetlemek gerekirse Motorola, 2000’li yılların başında Telsim’den 2,6 milyar dolar alacağını tahsil edemedi. Bu alacağın tahsili için pek çok mahkeme açtı. Hatta Motorola, New York’ta açtığı davada elektronik takip izni almıştı. Google, Microsoft ve Yahoo bu karara uyarak Uzan’a ait tüm mail adreslerindeki tüm yazışmaları Motorola’ya verdi. Devlet, Telsim dahil olmak üzere Cem Uzan'ın varlıklarına el koydu ve 2005 yılında 4,55 milyar dolar karşılığında Telsim'i Vodafone’a sattı. Satıştan elde dilen gelirle Telsim’in Motorola ve Nokia borçlarının bir bölümü ödendi. Bu olaylar Telsim’in ve Motorola’nın çöküşüne neden oldu. Hakkında siyasi sebeplerle soruşturma açılan Cem Uzan, Fransa’ya sığındı. Orada yaşıyor. 



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    R Ray Kurzweil 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adam Motorolayı öyle bir dolandırdı ki o günden beri beli doğrultamadılar :d
    Yanıtla +5
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paylaştığınız hesap sahte @cemcuzan dışında Twitter hesabı yok
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    T teq_sevdam23 (uğur bozkurt) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adam yemin etmiş motorola yı bitirmeye 😂😂 Aynı kıza mı aşık oldu bunlar zamanın da 😂😂😂
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    TIGERSHARK 25 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gör tayip bak dünya lideri böyle olur. Adam Amerikalı motorolayı tokatladı da firmayı batırdı. Yetmedi birde dava açtı kalan son paraları için :)
    Yanıtla +2
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 43 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    WOW motorola dünya çapında bir marka değil mi cem uzan ile ne alakası var biri dağ ise biri küçük tepecik
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    Lenova Elentra 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cem Uzana hapis şoku

    Sizeee söööz veriyoromm!1!!
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    Source (Barış ) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cem Uzan'dan sonra Motorola iflas etti
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    Jeopol 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    cem uzan motorola kendisini kandirip daha motorolayi daha az dolandirmasina sebep oldugu gerekcesiyle dava acmis.
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    Qantas (Emrullah John Crea) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reis unutulmadın.
    Parti kur oy verelim.
    Pringles ver mitinglerine gidelim....



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    MunOG (Munir ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında star gazetesi ile verilen Motorola kapaklı telefon 2 sene sonra teslim edilmişti bana.2 sene sonra da bir işe yaramıyordu artık
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    R Ray Kurzweil 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adam Motorolayı öyle bir dolandırdı ki o günden beri beli doğrultamadılar :d
    Yanıtla +5
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paylaştığınız hesap sahte @cemcuzan dışında Twitter hesabı yok
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 17 dk. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Mavi tik var nasil sahte olsun
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahangida.

    Yürü be Cem kral.
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    1555 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    motorola, cem uzan ve
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