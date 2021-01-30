Cem Uzan’dan Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava

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Motorola ve Cem Uzan arasındaki yıllar süren restleşmede yeni bir gelişme yaşandı. Cem Uzan ve Hakan Uzan, Motorola’ya dava açtı.

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Cem Uzan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Motorola’nın Uzan kardeşleri 160 milyon doları aşan zarara uğrattığı gerekçesiyle Judiciaire de Paris Mahkemesi'nde Motorola’ya 160 milyon dolarlık dava açıldı.

Cem Uzan, konuyla ilgili paylaşımında, “Bu Motorola davası, Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır.” dedi.

Cem Uzan ve Motorola olayının özeti

Cem Uzan ve Motorola arasındaki yaşanan olayların üzerinden yıllar geçmiş olsa da tam olarak ne yaşandığı halen netlik kazanmadı. Yaşananları özetlemek gerekirse Motorola, 2000’li yılların başında Telsim’den 2,6 milyar dolar alacağını tahsil edemedi. Bu alacağın tahsili için pek çok mahkeme açtı. Hatta Motorola, New York’ta açtığı davada elektronik takip izni almıştı. Google, Microsoft ve Yahoo bu karara uyarak Uzan’a ait tüm mail adreslerindeki tüm yazışmaları Motorola’ya verdi. Devlet, Telsim dahil olmak üzere Cem Uzan'ın varlıklarına el koydu ve 2005 yılında 4,55 milyar dolar karşılığında Telsim'i Vodafone’a sattı. Satıştan elde dilen gelirle Telsim’in Motorola ve Nokia borçlarının bir bölümü ödendi. Bu olaylar Telsim’in ve Motorola’nın çöküşüne neden oldu. Hakkında siyasi sebeplerle soruşturma açılan Cem Uzan, Fransa’ya sığındı. Orada yaşıyor.

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