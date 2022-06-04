The Mandalorian 3. sezon ve 4. sezondan güzel haber: İşte yayın tarihi | SinemaHaber

SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz haftadan itibaren son yayına giren yapımları ve yeni yayınlanan fragmanları konuştuğumuz iki yeni bölüm ekledik.

Diablo Immortal Türkçe inceleme 19 sa. önce eklendi

Bu haftanın ana konsu The Mandalorian'dı. Ayrıca Star Wars yapımları hakkında da konuştuk. Bölümde geçen fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz:

1889

Star Wars The Bad Batch 2. sezon

Pinokyo

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